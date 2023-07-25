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Бахмут. ЗСУ вибили росіян під Андріївкою – оновлена мапа

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 09:30
Бахмут. ЗСУ вибили росіян під Андріївкою – оновлена мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Українські війська ведуть наступальні дії на флангах північніше та південніше міста Бахмут, зазначив він.

За його словами, окупанти вимушено відійшли з позицій у районі Андріївки.

Це відбулось під час ведення Силами оборони наступально-штурмових дій.

OSINT-проєкт Deepstate оновив свою мапу бойових дій з урахуванням цього просування.

Андріївка до та після просування на мапі deepstate

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Артем Джеріпа
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