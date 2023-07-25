Бахмут. ЗСУ вибили росіян під Андріївкою – оновлена мапа
25.07.2023, 09:30
Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
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Українські війська ведуть наступальні дії на флангах північніше та південніше міста Бахмут, зазначив він.
За його словами, окупанти вимушено відійшли з позицій у районі Андріївки.
Це відбулось під час ведення Силами оборони наступально-штурмових дій.
OSINT-проєкт Deepstate оновив свою мапу бойових дій з урахуванням цього просування.
- 24 липня у Міноборони повідомили, що українські оборонці звільнили 4 кв. км території в районі Бахмута за минулий тиждень.
- 25 липня у Генштабі повідомили, що поблизу Бахмута Сили оборони відбили атаки росіян у районах на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Іванівського та на захід від Кліщіївки.
- За минулу добу українські захисники знищили 600 російських окупантів, 42 одиниці техніки та 31 артилерійську систему.
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