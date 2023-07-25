Бахмут. ЗСУ вибили росіян під Андріївкою – оновлена мапа

Сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Українські війська ведуть наступальні дії на флангах північніше та південніше міста Бахмут, зазначив він.

За його словами, окупанти вимушено відійшли з позицій у районі Андріївки.

Це відбулось під час ведення Силами оборони наступально-штурмових дій.

OSINT-проєкт Deepstate оновив свою мапу бойових дій з урахуванням цього просування.

Читайте також: Новітні російські танки "Прорив" наступали, але наїхали на міни й були спалені – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.