Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки: Обстановка складна та протилежна
25.07.2023, 14:44
Олександр Сирський (Фото: Telegram Сирського)
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бойові бригади Сил оборони на Бахмутському та Лиманському напрямках. Про це Сирський розповів у Telegram.
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"Відвідав наші бойові бригади на двох активних напрямках.
У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на Бахмутському та Лиманському напрямках, треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення", – написав генерал-полковник.
Сирський нагородив воїнів нагородами та цінними подарунками.
- На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії – сьогодні вранці Генштаб повідомив про черговий поступ у районі Андріївки.
- На Лиманському напрямку намагаються наступати окупанти.
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