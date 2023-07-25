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Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки: Обстановка складна та протилежна

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 14:44
Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки: Обстановка складна та протилежна - Фото
Олександр Сирський (Фото: Telegram Сирського)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бойові бригади Сил оборони на Бахмутському та Лиманському напрямках. Про це Сирський розповів у Telegram.

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"Відвідав наші бойові бригади на двох активних напрямках.
У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на Бахмутському та Лиманському напрямках, треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення", – написав генерал-полковник.

Сирський нагородив воїнів нагородами та цінними подарунками.

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Наталія Медведєва
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