Сирський відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки: Обстановка складна та протилежна

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бойові бригади Сил оборони на Бахмутському та Лиманському напрямках. Про це Сирський розповів у Telegram.

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"Відвідав наші бойові бригади на двох активних напрямках.

У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на Бахмутському та Лиманському напрямках, треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення", – написав генерал-полковник.

Сирський нагородив воїнів нагородами та цінними подарунками.

На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії – сьогодні вранці Генштаб повідомив про черговий поступ у районі Андріївки.

На Лиманському напрямку намагаються наступати окупанти.

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