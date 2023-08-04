Куп'янськ. Росія хоче відбити території, які ЗСУ повернули восени 2022 року — Міноборони

Російські окупанти хочуть знову окупувати території на Харківщині, які Збройні Сили України звільнили восени 2022 року. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, епіцентром бойових дій залишається схід — росіяни там стратегічно наступають, щоб спробувати переламати ситуацію на фронті.

На Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках Сили оборони відбивають атаки ворога, кількість обстрілів збільшилась.

"Тривають важкі бої. Мета ворога — відтягнути на ці напрямки наші сили у напрямку наступу та прорвати нашу оборону. Крім того, на Куп'янському напрямку ворог поставив за мету повернення втрачених восени минулого року територій", — заявила Маляр.

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