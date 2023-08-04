Куп'янськ. Росія хоче відбити території, які ЗСУ повернули восени 2022 року — Міноборони
Російські окупанти хочуть знову окупувати території на Харківщині, які Збройні Сили України звільнили восени 2022 року. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, епіцентром бойових дій залишається схід — росіяни там стратегічно наступають, щоб спробувати переламати ситуацію на фронті.
На Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках Сили оборони відбивають атаки ворога, кількість обстрілів збільшилась.
"Тривають важкі бої. Мета ворога — відтягнути на ці напрямки наші сили у напрямку наступу та прорвати нашу оборону. Крім того, на Куп'янському напрямку ворог поставив за мету повернення втрачених восени минулого року територій", — заявила Маляр.
- Нещодавно ЗСУ звільнили 4 кв. км території у районі Бахмута.
- 25 липня генерал Сирський відвідав бойові бригади Сил оборони на Бахмутському та Лиманському напрямках. Він наголосив, що на цих напрямках ситуація "складна та протилежна".
- Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось.
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