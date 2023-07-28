Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось

На Бахмутському напрямі російські окупанти чинять лютий опір Силам оборони України, які ведуть там наступ і досягають успіху. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

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"На Бахмутському напрямку ситуація дуже напружена, але ми поступово просуваємося вперед та звільняємо наші землі.

Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь", – заявив Сирський.

Командувач Сухопутними військами підкреслив, що в цих умовах дуже важливо своєчасно приймати управлінські рішення адекватно обстановці, що склалася, й вживати заходів з маневру силами та засобами, перекидання частин й підрозділів на напрямки, де намітився успіх, або виведення їх з-під вогню противника.

"На перший план у наших діях зараз вийшла контрбатарейна боротьба. Для підтримки своїх військ в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки ворог зосередив значну кількість артилерії, знищення якої є одним із головних завдань для наших військ", – повідомив Сирський.

ЗСУ звільнили 4 кв. км території у районі Бахмута за минулий тиждень.

25 липня генерал Сирський відвідав бойові бригади Сил оборони на Бахмутському та Лиманському напрямках. Він наголосив, що на цих напрямках ситуація "складна та протилежна".

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