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Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось

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28.07.2023, 12:49
Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось - Фото
Олександр Сирський (Фото: t.me/militarymediacenter)

На Бахмутському напрямі російські окупанти чинять лютий опір Силам оборони України, які ведуть там наступ і досягають успіху. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

"На Бахмутському напрямку ситуація дуже напружена, але ми поступово просуваємося вперед та звільняємо наші землі.
Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь", – заявив Сирський.

Командувач Сухопутними військами підкреслив, що в цих умовах дуже важливо своєчасно приймати управлінські рішення адекватно обстановці, що склалася, й вживати заходів з маневру силами та засобами, перекидання частин й підрозділів на напрямки, де намітився успіх, або виведення їх з-під вогню противника.

"На перший план у наших діях зараз вийшла контрбатарейна боротьба. Для підтримки своїх військ в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки ворог зосередив значну кількість артилерії, знищення якої є одним із головних завдань для наших військ", – повідомив Сирський.

Дивіться також: Як 3 ОШБр почала контрнаступ на Бахмутському напрямку: відео боїв, штабу та полонених

Наталія Медведєва
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