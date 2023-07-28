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Сырский: Под Бахмутом враг яростно цепляется за каждый сантиметр, но мы продвигаемся

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 12:49
Сырский: Под Бахмутом враг яростно цепляется за каждый сантиметр, но мы продвигаемся - Фото
Александр Сырский (Фото: t.me/militarymediacenter)

На Бахмутском направлении российские оккупанты оказывают яростное сопротивление Силам обороны Украины, которые ведут там наступление и достигают успеха. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

"На Бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но мы постепенно продвигаемся вперед и освобождаем наши земли. Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь", – заявил Сырский.

Командующий Сухопутными войсками подчеркнул, что в этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения адекватно сложившейся обстановке и принимать меры по маневру силами и средствами, переброске частей и подразделений на направления, где наметился успех, или вывода их из-под огня противника.

"На первый план в наших действиях вышла контрбатарейная борьба. Для поддержки своих войск в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач наших войск", – сообщил Сырский.

Смотрите также: Как 3 ОШБр начала контрнаступление на Бахмутском направлении: видео боев, штаба и пленных

Наталья Медведева
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