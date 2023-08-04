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ЗСУ на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони, вийшли на проміжну – Маляр

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 19:14
ЗСУ на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони, вийшли на проміжну – Маляр - Фото
Фото - Генштаб

На півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично побудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії", – сказала Маляр.

За її словами, окупанти наразі кидають резерви як на південь, так і на схід, водночас це здебільшого професійні військові.

  • Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось. 
  • Росіяни хочуть знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.

Читайте також: Повітряні сили прогнозують, що в опалювальний сезон РФ зосередиться на атаках дронами

Оксана Житнюк
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