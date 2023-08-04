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Міноборони: Росія стягує резерви й на схід, й на південь – це професійні підрозділи

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 18:05
Міноборони: Росія стягує резерви й на схід, й на південь – це професійні підрозділи - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

Наразі росіяни стягують резерви як на схід, де вони все ще сподіваються окупувати всі території Донецької та Луганської областей, так і на південь, де триває наступ українських сил. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Вони вважають: якщо вони зараз дуже потужно вдарять по сходу, то зможуть, на їхню думку, кардинально змінити ситуацію самої війни. Для них це важливо, тому що вони хочуть перехопити ініціативу", – сказала Маляр, наголосивши, що для України наразі основним напрямком наступу є південь, а для РФ – схід.

Вона зазначила, що найбільше сил РФ наразі зосередила на Куп’янському напрямку. Також "величезні" сили окупанти наразі кидають на Бахмутський напрямок, де триває рух українських сил на південному фланзі, а на північному атакує ворог, намагаючись відібрати у Сил оборони зайняті ними панівні висоти.

Крім того, за словами Маляр, дуже запеклі бої продовжуються в районах Авдіївки та Мар’їнки, і Сили оборони не дають окупантам прорватись, попри те що росіяни застосовують проти ЗСУ "все, що тільки можна".

"І на півдні, і на сході ворог підтягує свої резерви, а в них людські резерви є, ви знаєте, бо це величезна країна. І вони в основному підтягують зараз саме професійні підрозділи. Тобто ми фіксуємо й на сході, й на півдні десантно-штурмові загони, які фактично кинуті в бій і там, і там", – сказала Маляр.

  • Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось. 
  • Росіяни хочуть знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр. 

Читайте також: Повітряні сили прогнозують, що в опалювальний сезон РФ зосередиться на атаках дронами

Оксана Житнюк
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війнаміноборониГанна Маляр
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