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Минобороны: РФ стягивает резервы и на восток, и на юг – это профессиональные подразделения

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 18:05
Минобороны: РФ стягивает резервы и на восток, и на юг – это профессиональные подразделения - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Сейчас россияне стягивают резервы как на восток, где они все еще надеются оккупировать все территории Донецкой и Луганской областей, так и на юг, где идет наступление украинских сил. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Они считают: если они сейчас очень мощно ударят по востоку, то смогут, по их мнению, кардинально изменить ситуацию самой войны. Для них это важно, потому что они хотят перехватить инициативу", – сказала Маляр, отметив, что для Украины сейчас основным направлением наступления является юг, а для РФ – восток.

Она отметила, что больше всего сил РФ сейчас сосредоточила на Купянском направлении. Также "огромные" силы оккупанты бросают на Бахмутское направление, где продолжается движение украинских сил на южном фланге, а на северном атакует враг, пытаясь отобрать у Сил обороны занятые ими господствующие высоты.

Кроме того, по словам Маляр, очень ожесточенные бои продолжаются в районах Авдеевки и Марьинки, и Силы обороны не дают оккупантам прорваться, несмотря на то что россияне применяют против ВСУ "все, что только можно".

"И на юге, и на востоке враг подтягивает свои резервы, а у них человеческие резервы есть, вы знаете, потому что это огромная страна. И они в основном подтягивают сейчас именно профессиональные подразделения. То есть мы фиксируем и на востоке, и на юге десантно-штурмовые отряды, фактически брошенные в бой и там, и там", – сказала Маляр.

  • Сырский: Под Бахмутом враг яростно цепляется за каждый сантиметр, но мы продвигаемся.
  • Россияне хотят снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.

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Оксана Житнюк
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миноборонывойнаАнна Маляр
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