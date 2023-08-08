Контрнаступление на юге. Комбат 37 бригады морпехов ВСУ: Все идет хорошо, это марафон

Репортеры The New York Times побывали в нескольких бригадах морской пехоты Украины на южном фронте. Вместе с негативными моментами (критика командования, оснащения войск и другое) они отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конечном итоге линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

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Издание напомнило, что в 2022–2023 годах девять бригад общей численностью 36 000 человек прошли от четырех до шести недель обучения за рубежом общевойсковым боям, слаженности ведения боевых действий. Некоторые их них понесли значительные потери на старте контрнаступления в июне, пытаясь прорвать на бронетехнике минные поля и линии активной обороны захватчиков.

"По меньшей мере одна новая бригада была настолько истощена потерями, что была выведена с поля боя для восстановления", – отметили в NYT.

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По словам 28-летнего подполковника Александра, командира батальона 37 бригады морской пехоты, несмотря на ожидания в СМИ быстрого прорыва по типу Харьковской операции, на юге идет тяжелая стратегическая операция по поиску/формированию слабого участка в линии россиян.

"Я думаю, что все идет хорошо. <...> Многие думали, что это будет очень быстро и осенью мы будем уже в Крыму. Но каждый метр посадок очень сложен. Это не спринт. Это марафон", – подчеркнул он.

От потерь танков и бронемашин "он отмахивается", пишет газета: это обычное дело на войне, говорит подполковник.

Морпехи, с которыми побеседовали репортеры, говорят, что уровень потерь "не стал для них шоком". Комбат Александр рассказал, например, что потери во время контрнаступления на Херсон в прошлом году были такими, что он был вынужден трижды обновлять состав своего подразделения.

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О негативе

→ Издание пишет, что некоторые солдаты на передовой обвиняли командование в отправке в бой новобранцев и подразделений, не имеющих никакого опыта боевых действий и необходимой слаженности.

→ Критикуется также недостаточность нескольких недель базовой подготовки в странах НАТО.

→ Разница в опыте и его применении. Американские инструкторы воевали в Афганистане и Ираке, "и враг там не такой, как россияне".

→ Морпехи благодарили союзников за военную помощь, но жаловались, что часть западной техники не подходит для штурмов: например, американские бронеавтомобили MaxxPro "были разработаны для борьбы с повстанцами, а не для борьбы с огневой мощью армии".

Украинские официальные лица, комментируя это, сказали, что другого выбора, кроме как обучать новобранцев, не было: "обстрелянные" опытные войска невозможно снять с линии фронта и вывести их на обучение.

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По словам замкомбрига подполковника "Консула", ни в коем случае нельзя недооценивать врага, который "силен и хитер", и было ошибкой думать, что контрнаступление будет быстрым и легким.

Он добавил, что военное командование все равно найдет слабое место в линии обороны россиян: "Понемногу мы найдем место, где шов разойдется. Вода точит камень, и мы будем делать то же самое, шаг за шагом. Сначала это будет небольшой ручей, а потом он превращается в реку".

Об активности врага в обороне можно судить по этим цифрам: за первую неделю августа 2023 года Россия использовала против ВСУ полмиллиона боеприпасов.

В начале августа в МО заявили, что ВСУ на юге "местами прорвали первую линию обороны".

Примерно в те же дни россияне впервые за долгое время попытались наступать на Запорожском направлении.

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