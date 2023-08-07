"Безумные цифры". За неделю РФ использовала против ВСУ полмиллиона боеприпасов – Маляр

Россияне еще больше активизировали артиллерийские обстрелы и использовали против ВСУ около 500 000 боеприпасов за неделю. Об этом в эфире телемарафона сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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Она отметила, что на южном направлении наступление украинских сил тормозится сплошным минированием и обстрелами со стороны РФ.

"Уже в течение нескольких недель мы фиксируем очень ощутимый рост количества обстрелов на востоке. Это просто сумасшедшие цифры. Если в понедельник я еще озвучивала цифру около 8000 обстрелов в неделю, то в этот понедельник это уже около 9000 за неделю", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что сложно точно посчитать, но примерно это полмиллиона боеприпасов, использованных россиянами за неделю. На прошлой неделе – около 400 000.

"Это значит, что они пытаются этим сплошным артиллерийским и минометным огнем остановить наши войска", – сказала Маляр.

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Она добавила, что даже в этих условиях украинские силы продолжают вести наступление, и, несмотря на то, что результаты продвижения бывают разными, главный результат – то, что не продвинулся враг.

По данным Минобороны, на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинское наступление происходит "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается.

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