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Маляр: На востоке, где Россия атакует, прошедшая неделя была крайне сложной – карта

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 16:02
Маляр: На востоке, где Россия атакует, прошедшая неделя была крайне сложной – карта - Фото
Анна Маляр (Скриншот видео)

На восточном направлении фронта, где российские оккупанты ведут штурмовые действия, прошедшая неделя была крайне сложной. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг бросил все силы, чтобы остановить наше наступление. В течение всей недели восток был эпицентром боевых действий", – написала замглавы Минобороны. 

По ее словам, ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов – около 9000 в неделю. Россияне использовали около 500 000 боеприпасов.

"В таких условиях наши защитники не дают врагу продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои", – сообщила Маляр.

На Купянском направлении оккупанты искали слабые места в обороне украинских войск, безуспешно вели штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

Маляр: На востоке, где Россия атакует, прошедшая неделя была крайне сложной – карта

На Лиманском направлении россияне продолжали штурмовые действия, пытаясь вытеснить Силы обороны в районе Серебрянского леса.

Маляр: На востоке, где Россия атакует, прошедшая неделя была крайне сложной – карта

В Донецкой области украинские войска успешно отражали атаки врага в районе Новоегоровки, Белогоровки, Сергеевки, Надии.

Маляр: На востоке, где Россия атакует, прошедшая неделя была крайне сложной – карта

Маляр: На востоке, где Россия атакует, прошедшая неделя была крайне сложной – карта

На южном фланге Бахмутского направления Силы обороны в течение недели продолжали наступательные действия. Движение было очень усложнено минированием и обстрелами.

Украинские войска заставили россиян достаточно затратно обороняться – уничтожили много вражеской техники и живой силы. Бои шли в течение недели и продолжаются сейчас в районе Клещеевки, Андреевки, и Курдюмовки.

Маляр: На востоке, где Россия атакует, прошедшая неделя была крайне сложной – карта

На Авдеевском, Марьинском направлении оккупанты стремились захватить Красногоровку и Марьинку, а также окружить Авдеевку.

Маляр: На востоке, где Россия атакует, прошедшая неделя была крайне сложной – карта

Россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, но безуспешно.

На юге Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области украинские войска имели тактический успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне серьезно укрепляют свои оборонные рубежи. Силы обороны сталкиваются не только с минированием, но и бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот. Это существенно усложняет продвижение.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивали основные усилия на обороне, безуспешно пытались восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Роботино Запорожья.

Маляр: На востоке, где Россия атакует, прошедшая неделя была крайне сложной – карта

  • Утром 7 августа военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Роботино Запорожской области.
Наталья Медведева
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войнасводкаАнна Маляр
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