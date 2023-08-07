Маляр: На востоке, где Россия атакует, прошедшая неделя была крайне сложной – карта

На восточном направлении фронта, где российские оккупанты ведут штурмовые действия, прошедшая неделя была крайне сложной. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Враг бросил все силы, чтобы остановить наше наступление. В течение всей недели восток был эпицентром боевых действий", – написала замглавы Минобороны.

По ее словам, ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов – около 9000 в неделю. Россияне использовали около 500 000 боеприпасов.

"В таких условиях наши защитники не дают врагу продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои", – сообщила Маляр.

На Купянском направлении оккупанты искали слабые места в обороне украинских войск, безуспешно вели штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне продолжали штурмовые действия, пытаясь вытеснить Силы обороны в районе Серебрянского леса.

В Донецкой области украинские войска успешно отражали атаки врага в районе Новоегоровки, Белогоровки, Сергеевки, Надии.

На южном фланге Бахмутского направления Силы обороны в течение недели продолжали наступательные действия. Движение было очень усложнено минированием и обстрелами.

Украинские войска заставили россиян достаточно затратно обороняться – уничтожили много вражеской техники и живой силы. Бои шли в течение недели и продолжаются сейчас в районе Клещеевки, Андреевки, и Курдюмовки.

На Авдеевском, Марьинском направлении оккупанты стремились захватить Красногоровку и Марьинку, а также окружить Авдеевку.

Россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, но безуспешно.

На юге Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области украинские войска имели тактический успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне серьезно укрепляют свои оборонные рубежи. Силы обороны сталкиваются не только с минированием, но и бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот. Это существенно усложняет продвижение.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивали основные усилия на обороне, безуспешно пытались восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Роботино Запорожья.

Утром 7 августа военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Роботино Запорожской области.

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