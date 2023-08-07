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Маляр: На сході, де Росія атакує, минулий тиждень був вкрай складним – карта

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 16:02
Маляр: На сході, де Росія атакує, минулий тиждень був вкрай складним – карта - Фото
Ганна Маляр (Скриншот відео)

На східному напрямку фронту, де російські окупанти ведуть штурмові дії, минулий тиждень був вкрай складним. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог кинув усі сили, щоб зупинити наш наступ. Протягом усього тижня схід був епіцентром бойових дій", – написала заступник голови Міноборони. 

За її словами, відчутно зросла кількість ворожих обстрілів – близько 9000 на тиждень. Росіяни використали близько 500 000 боєприпасів.

"У таких умовах наші захисники не дають ворогу просуватися на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої", – повідомила Маляр.

На Куп'янському напрямку окупанти шукали слабкі місця в обороні українських військ, без успіху вели штурмові дії в районі на схід від Петропавлівки Харківської області.

Маляр: На сході, де Росія атакує, минулий тиждень був вкрай складним – карта

На Лиманському напрямку росіяни продовжували штурмові дії, намагаючись витіснити Сили оборони в районі Серебрянського лісу.

Маляр: На сході, де Росія атакує, минулий тиждень був вкрай складним – карта

На Донеччині українські війська успішно відбивали атаки ворога в районі Новоєгорівки, Білогорівки, Сергіївки, Надії.

Маляр: На сході, де Росія атакує, минулий тиждень був вкрай складним – карта

Маляр: На сході, де Росія атакує, минулий тиждень був вкрай складним – карта

На південному фланзі Бахмутського напрямку Сили оборони протягом тижня продовжували наступальні дії. Рух був дуже ускладнений мінуванням та обстрілами.

Українські війська змусили росіян досить затратно оборонятися – знищили чимало ворожої техніки та живої сили. Бої йшли протягом тижня і тривають зараз у районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Маляр: На сході, де Росія атакує, минулий тиждень був вкрай складним – карта

На Авдіївському, Мар'їнському напрямку окупанти прагнули захопити Красногорівку та Мар'їнку, а також оточити Авдіївку.

Маляр: На сході, де Росія атакує, минулий тиждень був вкрай складним – карта

Росіяни намагалися відновити втрачений стан у районі Старомайорського, але без успіху.

На півдні Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області українські війська мали тактичний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни серйозно зміцнюють свої оборонні рубежі. Сили оборони стикаються не лише з мінуванням, а й з бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот. Це значно ускладнює просування.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджували основні зусилля на обороні, без успіху намагалися відновити втрачене становище на південний схід від Новоданилівки та на схід від Роботиного Запоріжжя.

Маляр: На сході, де Росія атакує, минулий тиждень був вкрай складним – карта

  • Вранці 7 серпня військові заявляли, що загарбники наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Роботине Запорізької області.
Наталія Медведєва
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війназведенняГанна Маляр
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