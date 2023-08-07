Генштаб: РФ атакує поблизу Куп'янська, Бахмута та Донецька. Намагається відбити Роботине — карта

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Роботине Запорізької області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 50 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська Сили оборони відбили атаки ворога на схід від Петропавлівки.

Під Бахмутом українські воїни стримують росіян на північний схід від Диліївки.

У районі Донецька ЗСУ не дають пройти загарбникам біля Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки.

На Запорізькому напрямку армія РФ намагалася наступати в районі Роботиного, успіху не мала.

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, два райони зосередження піхоти, два артилерійські засоби на позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби.

Росіяни намагаються знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.

Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.

На бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.

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