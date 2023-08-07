Генштаб: РФ атакує поблизу Куп'янська, Бахмута та Донецька. Намагається відбити Роботине — карта
Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Роботине Запорізької області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 50 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська Сили оборони відбили атаки ворога на схід від Петропавлівки.
Під Бахмутом українські воїни стримують росіян на північний схід від Диліївки.
У районі Донецька ЗСУ не дають пройти загарбникам біля Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки.
На Запорізькому напрямку армія РФ намагалася наступати в районі Роботиного, успіху не мала.
Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, два райони зосередження піхоти, два артилерійські засоби на позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби.
- Росіяни намагаються знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.
- Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.
- На бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.
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