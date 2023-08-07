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Генштаб: РФ атакує поблизу Куп'янська, Бахмута та Донецька. Намагається відбити Роботине — карта

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 06:54
Генштаб: РФ атакує поблизу Куп'янська, Бахмута та Донецька. Намагається відбити Роботине — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Роботине Запорізької області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 50 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська Сили оборони відбили атаки ворога на схід від Петропавлівки.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Під Бахмутом українські воїни стримують росіян на північний схід від Диліївки.

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

У районі Донецька ЗСУ не дають пройти загарбникам біля Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

На Запорізькому напрямку армія РФ намагалася наступати в районі Роботиного, успіху не мала.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, два райони зосередження піхоти, два артилерійські засоби на позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби.

  • Росіяни намагаються знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.
  • Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.
  • На бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.

Читайте також: "У жодному разі не лобові атаки". У ВСУ озвучили відмінності тактик українців та вагнерівців

Дмитро Гриниченко
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