Бахмутський напрямок. Росіяни пробують атакувати, все потужніше б’ють артилерією – ЗСУ
На Бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати і потужно застосовують артилерію, але ініціатива залишається за українськими силами. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.
Коментуючи інформацію про спроби окупантів протягом останніх днів контратакувати в районі Бахмута, Череватий наголосив, що такі спроби у РФ час від часу є, але загалом ініціатива як була, так і залишається за Силами оборони.
"Ми там диктуємо свої умови. Зрозуміло, що [вороже] угруповання доволі велике, зрозуміло, що вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там ешелоновану оборону. Дуже потужно застосовують артилерію – я б навіть сказав, ще більше", – повідомив Череватий.
За його словами, на цьому напрямку протягом доби було 13 боєзіткнень. Сили оборони знищили 60 окупантів, 141 росіянин отримав поранення, ще одного було взято в полон.
- Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось.
- Росіяни хочуть знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.
- Окупанти наразі кидають резерви як на південь, так і на схід, і це здебільшого професійні військові.
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