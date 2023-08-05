Бахмутський напрямок. Росіяни пробують атакувати, все потужніше б’ють артилерією – ЗСУ

На Бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати і потужно застосовують артилерію, але ініціатива залишається за українськими силами. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Коментуючи інформацію про спроби окупантів протягом останніх днів контратакувати в районі Бахмута, Череватий наголосив, що такі спроби у РФ час від часу є, але загалом ініціатива як була, так і залишається за Силами оборони.

"Ми там диктуємо свої умови. Зрозуміло, що [вороже] угруповання доволі велике, зрозуміло, що вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там ешелоновану оборону. Дуже потужно застосовують артилерію – я б навіть сказав, ще більше", – повідомив Череватий.

За його словами, на цьому напрямку протягом доби було 13 боєзіткнень. Сили оборони знищили 60 окупантів, 141 росіянин отримав поранення, ще одного було взято в полон.

Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось.

Росіяни хочуть знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.

Окупанти наразі кидають резерви як на південь, так і на схід, і це здебільшого професійні військові.

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