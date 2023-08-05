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Бахмутський напрямок. Росіяни пробують атакувати, все потужніше б’ють артилерією – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 17:51
Бахмутський напрямок. Росіяни пробують атакувати, все потужніше б’ють артилерією – ЗСУ - Фото
Сергій Череватий (Скриншот відео)

На Бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати і потужно застосовують артилерію, але ініціатива залишається за українськими силами. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Коментуючи інформацію про спроби окупантів протягом останніх днів контратакувати в районі Бахмута, Череватий наголосив, що такі спроби у РФ час від часу є, але загалом ініціатива як була, так і залишається за Силами оборони.

"Ми там диктуємо свої умови. Зрозуміло, що [вороже] угруповання доволі велике, зрозуміло, що вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там ешелоновану оборону. Дуже потужно застосовують артилерію – я б навіть сказав, ще більше", – повідомив Череватий.

За його словами, на цьому напрямку протягом доби було 13 боєзіткнень. Сили оборони знищили 60 окупантів, 141 росіянин отримав поранення, ще одного було взято в полон.

  • Сирський: Під Бахмутом ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось. 
  • Росіяни хочуть знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр. 
  • Окупанти наразі кидають резерви як на південь, так і на схід, і це здебільшого професійні військові.

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Оксана Житнюк
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