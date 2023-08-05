Бахмутское направление. Россияне пробуют атаковать, все мощнее бьют артиллерией – ВСУ

На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать и мощно используют артиллерию, но инициатива остается за украинскими силами. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Комментируя информацию о попытках оккупантов в течение последних дней контратаковать в районе Бахмута, Череватый подчеркнул, что такие попытки у РФ время от времени есть, но в целом инициатива как была, так и остается за Силами обороны.

"Мы там диктуем свои условия. Понятно, что [вражеская] группировка достаточно большая, понятно, что они прилагают усилия, чтобы максимально выстроить там эшелонированную оборону. Очень мощно применяют артиллерию – я бы даже сказал, еще больше", – сообщил Череватый.

По его словам, на этом направлении в течение суток было 13 боестолкновений. Силы обороны уничтожили 60 оккупантов, 141 россиянин получил ранения, еще один был взят в плен.

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