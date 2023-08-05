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Бахмутское направление. Россияне пробуют атаковать, все мощнее бьют артиллерией – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 17:51
Бахмутское направление. Россияне пробуют атаковать, все мощнее бьют артиллерией – ВСУ - Фото
Сергей Череватый (Скриншот видео)

На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать и мощно используют артиллерию, но инициатива остается за украинскими силами. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Комментируя информацию о попытках оккупантов в течение последних дней контратаковать в районе Бахмута, Череватый подчеркнул, что такие попытки у РФ время от времени есть, но в целом инициатива как была, так и остается за Силами обороны.

"Мы там диктуем свои условия. Понятно, что [вражеская] группировка достаточно большая, понятно, что они прилагают усилия, чтобы максимально выстроить там эшелонированную оборону. Очень мощно применяют артиллерию – я бы даже сказал, еще больше", – сообщил Череватый.

По его словам, на этом направлении в течение суток было 13 боестолкновений. Силы обороны уничтожили 60 оккупантов, 141 россиянин получил ранения, еще один был взят в плен.

  • Сырский: Под Бахмутом враг яростно цепляется за каждый сантиметр, но мы продвигаемся.
  • Россияне хотят снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.
  • Оккупанты бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.

Смотрите также: Горловское направление. ВСУ не дают россиянам занять высоты и бьют по ним дронами – видео

Оксана Житнюк
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войнабахмутБахмутское направлениеСергей Череватый
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