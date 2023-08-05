Пресс-служба 24 бригады имени короля Даниила показала видео ударов по россиянам на Горловском направлении.

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Военные подчеркнули, что на этом участке фронта характерный рельеф, поэтому контроль над господствующими высотами оказывает значительное влияние на ситуацию на поле боя.

"Не дать врагу получить преимущество на этом участке – задача воинов Королевской бригады, которые уверенно ее выполняют", – говорится в сообщении.

Пилоты стрелкового батальона 24 бригады с помощью ударных FPV-дронов "находят противника, где бы он ни пытался скрыться".

4 августа Маляр сообщила, что на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас испытывают определенные трудности на следующей, промежуточной, поскольку там россияне обустроили инженерные укрепления.

С начала полномасштабной войны украинские силы уничтожили около 249 110 россиян.

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