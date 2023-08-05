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Горловское направление. ВСУ не дают россиянам занять высоты и бьют по ним дронами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 16:08
Видео: 24 бригада
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Пресс-служба 24 бригады имени короля Даниила показала видео ударов по россиянам на Горловском направлении.

Военные подчеркнули, что на этом участке фронта характерный рельеф, поэтому  контроль над господствующими высотами оказывает значительное влияние на ситуацию на поле боя.

"Не дать врагу получить преимущество на этом участке – задача воинов Королевской бригады, которые уверенно ее выполняют", – говорится в сообщении.

Пилоты стрелкового батальона 24 бригады с помощью ударных FPV-дронов "находят противника, где бы он ни пытался скрыться".

  • 4 августа Маляр сообщила, что на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас испытывают определенные трудности на следующей, промежуточной, поскольку там россияне обустроили инженерные укрепления.
  • С начала полномасштабной войны украинские силы уничтожили около 249 110 россиян.

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Оксана Житнюк
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