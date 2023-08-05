Военные контрразведчики Службы безопасности Украины с помощью дронов-камикадзе уничтожили новую порцию российской техники и пехоты. Об этом сообщает СБУ.

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"Наши специалисты продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении", – говорится в сообщении.

На этот раз оккупанты за несколько дней недосчитались:

- двух танков;

- ЗРК "Оса";

- БМП;

- МТЛБ;

- одной единицы инженерной техники;

- семи единиц автотехники;

- склада боеприпасов;

- комплекса видеонаблюдения "Муром";

- расчета ударных FPV-дронов и БпЛА с системой сброса средств поражения;

- взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.

Утром 5 августа в сети писали о взрывах в районе Крымского моста и поражении этого танкера.

Источник в СБУ сообщил, что Служба безопасности совместно с Военно-морскими силами подорвала российский танкер SIG, транспортировавший топливо для оккупационных войск.

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