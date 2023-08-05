UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ показала, как сжигает россиян и их технику. Результаты за несколько дней – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 11:43
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины с помощью дронов-камикадзе уничтожили новую порцию российской техники и пехоты. Об этом сообщает СБУ.

"Наши специалисты продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении", – говорится в сообщении.

На этот раз оккупанты за несколько дней недосчитались:

- двух танков;

- ЗРК "Оса";

- БМП;

- МТЛБ;

- одной единицы инженерной техники;

- семи единиц автотехники;

- склада боеприпасов;

- комплекса видеонаблюдения "Муром";

- расчета ударных FPV-дронов и БпЛА с системой сброса средств поражения;

- взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.

  • Утром 5 августа в сети писали о взрывах в районе Крымского моста и поражении этого танкера.
  • Источник в СБУ сообщил, что Служба безопасности совместно с Военно-морскими силами подорвала российский танкер SIG, транспортировавший топливо для оккупационных войск.

Читайте также: "Крен у него большой". Появилось еще одно видео подбитого корабля ВМФ РФ в Новороссийске

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбудрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 