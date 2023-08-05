Военные контрразведчики Службы безопасности Украины с помощью дронов-камикадзе уничтожили новую порцию российской техники и пехоты. Об этом сообщает СБУ.
"Наши специалисты продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении", – говорится в сообщении.
На этот раз оккупанты за несколько дней недосчитались:
- двух танков;
- ЗРК "Оса";
- БМП;
- МТЛБ;
- одной единицы инженерной техники;
- семи единиц автотехники;
- склада боеприпасов;
- комплекса видеонаблюдения "Муром";
- расчета ударных FPV-дронов и БпЛА с системой сброса средств поражения;
- взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.
- Утром 5 августа в сети писали о взрывах в районе Крымского моста и поражении этого танкера.
- Источник в СБУ сообщил, что Служба безопасности совместно с Военно-морскими силами подорвала российский танкер SIG, транспортировавший топливо для оккупационных войск.
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