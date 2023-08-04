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"Крен у него большой". Появилось еще одно видео подбитого корабля ВМФ РФ в Новороссийске видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 11:12
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Появилось еще одно видео с поврежденным большим десантным кораблем "Оленегорский горняк" Военно-морского флота РФ в Новороссийске – теперь это вид из города на боевую машину оккупантов с правого борта. Ролик публикует ресурс Astra.

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"Сильно крен у него большой", – сказал один мужчина за кадром.

"Тонет, пока его тянут", – ответил ему другой и добавил, что корабль якобы "каждый раз, когда его тянут, накреняется".

СПРАВКА. "Оленегорский горняк" – большой десантный корабль РФ, введенный в эксплуатацию в 1976 году. Относится к Северному флоту России. Экипаж судна – 98 человек, в том числе 17 офицеров. На борту могут разместиться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников. Из вооружения судно имеет две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки ракетной системы залпового огня "Град-М" и четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

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  • Утром 4 августа 2023 года прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ. 
  • Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.
  • 29 июля телеканал CNN показал сюжет об украинских надводных дронах, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.
Євген Пилипенко
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