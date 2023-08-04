З'явилося ще одне відео з пошкодженим великим десантним кораблем "Оленегорский горняк" Військово-морського флоту РФ у Новоросійську – тепер це ракурс із міста на бойову машину окупантів із правого борту. Ролик публікує ресурс Astra.

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"Дуже крен у нього великий", – сказав один чоловік за кадром.

"Тоне, поки його тягнуть", – відповів йому інший і додав, що корабель нібито "щоразу, коли його тягнуть, нахиляється".

ДОВІДКА. "Оленегорский горняк" – великий десантний корабель РФ, введений в експлуатацію у 1976 році. Належить до Північного флоту Росії. Екіпаж судна – 98 людей, зокрема 17 офіцерів. На борту можуть розміститись до 500 тонн техніки та вантажу і 225 десантників. З озброєння судно має дві здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725, дві пускові установки ракетної системи залпового вогню "Град-М" та чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.

З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорский горняк", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.

29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.

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