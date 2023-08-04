Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк". Про це повідомляють джерела LIGA.net у відомстві.
На відео видно атаку надводного дрона СБУ по ворожому кораблю, де перебуває близько 100 осіб екіпажу, повідомили джерела.
Безпілотник був начинений 450 кілограмами тротилу, стверджують співрозмовники.
Минулого року експерти оцінювали у 75 кг вибухівки бойову частину українських надводних дронів.
Унаслідок атаки корабель отримав "серйозну пробоїну" і наразі не може виконувати свої бойові завдання, йдеться у повідомленні.
Раніше глава СБУ Малюк повідомляв, що атака на кораблі РФ у Севастопольській бухті у жовтні 2022 року та нещодавній підрив Кримського мосту – справа рук відомства.
- Вранці 4 серпня пролунали вибухи у Новоросійську на півдні РФ. Міноборони окупантів заявило про нібито атаку українських морських дронів, яку буцімто вдалось відбити. Пропагандисти ТАСС повідомили, що встановлено тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська.
- Місто розташоване на півдні РФ. Відстань від найближчих контрольованих Україною територій на правому березі до нього становить близько 470 км.
- 29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.
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