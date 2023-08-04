Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк". Про це повідомляють джерела LIGA.net у відомстві.

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На відео видно атаку надводного дрона СБУ по ворожому кораблю, де перебуває близько 100 осіб екіпажу, повідомили джерела.

Безпілотник був начинений 450 кілограмами тротилу, стверджують співрозмовники.

Минулого року експерти оцінювали у 75 кг вибухівки бойову частину українських надводних дронів.

Унаслідок атаки корабель отримав "серйозну пробоїну" і наразі не може виконувати свої бойові завдання, йдеться у повідомленні.

Раніше глава СБУ Малюк повідомляв, що атака на кораблі РФ у Севастопольській бухті у жовтні 2022 року та нещодавній підрив Кримського мосту – справа рук відомства.

ДОВІДКА. "Оленегорский горняк" – великий десантний корабель РФ, введений в експлуатацію у 1976 році. Належить до Північного флоту Росії. Екіпаж судна – 98 людей, зокрема 17 офіцерів. На борту можуть розміститись до 500 тонн техніки та вантажу і 225 десантників. З озброєння судно має дві здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725, дві пускові установки ракетної системи залпового вогню "Град-М" та чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

Вранці 4 серпня пролунали вибухи у Новоросійську на півдні РФ. Міноборони окупантів заявило про нібито атаку українських морських дронів, яку буцімто вдалось відбити. Пропагандисти ТАСС повідомили, що встановлено тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська.

Місто розташоване на півдні РФ. Відстань від найближчих контрольованих Україною територій на правому березі до нього становить близько 470 км.

29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.

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