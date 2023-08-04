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Новини | Джерело: СБУ вдарила по Новоросійську морським дроном, пошкоджено корабель – відео видео

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 10:04
Відео: Джерело
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Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк". Про це повідомляють джерела LIGA.net у відомстві.

На відео видно атаку надводного дрона СБУ по ворожому кораблю, де перебуває близько 100 осіб екіпажу, повідомили джерела.

Безпілотник був начинений 450 кілограмами тротилу, стверджують співрозмовники.

Минулого року експерти оцінювали у 75 кг вибухівки бойову частину українських надводних дронів.

Унаслідок атаки корабель отримав "серйозну пробоїну" і наразі не може виконувати свої бойові завдання, йдеться у повідомленні.

Раніше глава СБУ Малюк повідомляв, що атака на кораблі РФ у Севастопольській бухті у жовтні 2022 року та нещодавній підрив Кримського мосту – справа рук відомства.

ДОВІДКА. "Оленегорский горняк" – великий десантний корабель РФ, введений в експлуатацію у 1976 році. Належить до Північного флоту Росії. Екіпаж судна – 98 людей, зокрема 17 офіцерів. На борту можуть розміститись до 500 тонн техніки та вантажу і 225 десантників. З озброєння судно має дві здвоєні 57-мм артилерійські установки АК-725, дві пускові установки ракетної системи залпового вогню "Град-М" та чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".
  • Вранці 4 серпня пролунали вибухи у Новоросійську на півдні РФ. Міноборони окупантів заявило про нібито атаку українських морських дронів, яку буцімто вдалось відбити. Пропагандисти ТАСС повідомили, що встановлено тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська.
  • Місто розташоване на півдні РФ. Відстань від найближчих контрольованих Україною територій на правому березі до нього становить близько 470 км.
  • 29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.

Читайте також: Джерело: Атака на Кримський міст – це спецоперація СБУ та Військово-морських сил

Артем Джеріпа, Юрій Смірнов
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