В сети пишут, что в районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig – фото

Ночью 5 августа в соцсетях появились сообщения, что взрывы, которые слышали в Керчи, – это якобы попадание украинских надводных дронов по российскому танкеру Sig, который возил топливо в Сирию.

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Как пишут паблики, танкер Sig был на якорной стоянке в 32 милях от Крымского моста.

Танкер Sig находился под санкциями США за то, что возил авиационное топливо из оккупированного Крыма в оккупированную Сирию.

Сообщается, что удар дрона пришелся на моторное и насосное отделения судна, которые в результате полностью залило водой.

Судя по записи переговоров моряков Sig, танкер не может сам двигаться.

"Сами мы не можем перемещаться без буксира. Машинное полностью затоплено", – говорят на записи.

Сообщается, что на танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины от разбившихся стекол. Нефти на борту не было.

В сети публикуют фото якобы изнутри танкера Sig, поврежденного в результате атаки ВСУ.

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Утром 4 августа 2023 года прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ.

Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.

19 июля Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.

29 июля телеканал CNN показал сюжет об украинских надводных дронах, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.

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