В сети пишут, что в районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig – фото
Ночью 5 августа в соцсетях появились сообщения, что взрывы, которые слышали в Керчи, – это якобы попадание украинских надводных дронов по российскому танкеру Sig, который возил топливо в Сирию.
Как пишут паблики, танкер Sig был на якорной стоянке в 32 милях от Крымского моста.
Танкер Sig находился под санкциями США за то, что возил авиационное топливо из оккупированного Крыма в оккупированную Сирию.
Сообщается, что удар дрона пришелся на моторное и насосное отделения судна, которые в результате полностью залило водой.
Судя по записи переговоров моряков Sig, танкер не может сам двигаться.
"Сами мы не можем перемещаться без буксира. Машинное полностью затоплено", – говорят на записи.
Сообщается, что на танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины от разбившихся стекол. Нефти на борту не было.
В сети публикуют фото якобы изнутри танкера Sig, поврежденного в результате атаки ВСУ.
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