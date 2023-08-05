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В сети пишут, что в районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 06:15
В сети пишут, что в районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig – фото - Фото
Танкер Sig (Фото: ресурс оккупантов)

Ночью 5 августа в соцсетях появились сообщения, что взрывы, которые слышали в Керчи, – это якобы попадание украинских надводных дронов по российскому танкеру Sig, который возил топливо в Сирию.

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Как пишут паблики, танкер Sig был на якорной стоянке в 32 милях от Крымского моста.

В сети пишут, что в районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig – фото

Танкер Sig находился под санкциями США за то, что возил авиационное топливо из оккупированного Крыма в оккупированную Сирию.

Сообщается, что удар дрона пришелся на моторное и насосное отделения судна, которые в результате полностью залило водой.

Судя по записи переговоров моряков Sig, танкер не может сам двигаться.

"Сами мы не можем перемещаться без буксира. Машинное полностью затоплено", – говорят на записи.

Сообщается, что на танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины от разбившихся стекол. Нефти на борту не было.

В сети публикуют фото якобы изнутри танкера Sig, поврежденного в результате атаки ВСУ.

В сети пишут, что в районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig – фото

В сети пишут, что в районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig – фото

В сети пишут, что в районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig – фото

В сети пишут, что в районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig – фото

В сети пишут, что в районе Крымского моста дронами поврежден российский танкер Sig – фото

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Наталья Медведева
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