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У мережі пишуть, що в районі Кримського мосту дронами пошкоджено російський танкер Sig – фото

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 06:15
У мережі пишуть, що в районі Кримського мосту дронами пошкоджено російський танкер Sig – фото - Фото
Танкер Sig (Фото: ресурс окупантів)

Вночі 5 серпня в соцмережах з'явилися повідомлення, що вибухи, які чули в Керчі, – це нібито влучення українських надводних дронів по російському танкеру Sig, який возив паливо до Сирії.

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Як пишуть пабліки, танкер Sig був на якірній стоянці за 32 милі від Кримського мосту.

У мережі пишуть, що в районі Кримського мосту дронами пошкоджено російський танкер Sig – фото

Танкер Sig був під санкціями США за те, що возив авіаційне паливо з окупованого Криму до окупованої Сирії.

Повідомляється, що удар дрона припав на моторне та насосне відділення судна, яке в результаті повністю залило водою.

Судячи із запису переговорів моряків Sig, танкер не може сам рухатися.

"Самі ми не можемо переміщатися без буксира. Машинне повністю затоплено", – кажуть на записі.

Повідомляється, що на танкері перебуває 11 людей. У більшості з них садна від розбитого скла. Нафти на борту не було.

У мережі публікують фото нібито зсередини танкера Sig, пошкодженого внаслідок атаки ЗСУ.

У мережі пишуть, що в районі Кримського мосту дронами пошкоджено російський танкер Sig – фото

У мережі пишуть, що в районі Кримського мосту дронами пошкоджено російський танкер Sig – фото

У мережі пишуть, що в районі Кримського мосту дронами пошкоджено російський танкер Sig – фото

У мережі пишуть, що в районі Кримського мосту дронами пошкоджено російський танкер Sig – фото

У мережі пишуть, що в районі Кримського мосту дронами пошкоджено російський танкер Sig – фото

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Наталія Медведєва
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