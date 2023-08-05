У мережі пишуть, що в районі Кримського мосту дронами пошкоджено російський танкер Sig – фото

Вночі 5 серпня в соцмережах з'явилися повідомлення, що вибухи, які чули в Керчі, – це нібито влучення українських надводних дронів по російському танкеру Sig, який возив паливо до Сирії.

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Як пишуть пабліки, танкер Sig був на якірній стоянці за 32 милі від Кримського мосту.

Танкер Sig був під санкціями США за те, що возив авіаційне паливо з окупованого Криму до окупованої Сирії.

Повідомляється, що удар дрона припав на моторне та насосне відділення судна, яке в результаті повністю залило водою.

Судячи із запису переговорів моряків Sig, танкер не може сам рухатися.

"Самі ми не можемо переміщатися без буксира. Машинне повністю затоплено", – кажуть на записі.

Повідомляється, що на танкері перебуває 11 людей. У більшості з них садна від розбитого скла. Нафти на борту не було.

У мережі публікують фото нібито зсередини танкера Sig, пошкодженого внаслідок атаки ЗСУ.

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Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.

З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленьогірський гірник", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.

19 липня Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

Міноборони України у відповідь попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.

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