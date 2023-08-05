RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

СБУ показала, як спалює росіян та їхню техніку. Результати за кілька днів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 11:43
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

Військові контррозвідники Служби безпеки України за допомогою дронів-камікадзе знищили нову порцію російської техніки та піхоти. Про це повідомляє СБУ.

"Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ звільняють українську землю у контрнаступі", – йдеться у повідомленні.

Цього разу окупанти за кілька днів недорахувалися:

- двох танків;

- ЗРК "Оса";

- БМП;

- МТЛБ;

- однієї одиниці інженерної техніки;

- семи одиниць автотехніки;

- складу боєприпасів;

- комплексу відеоспостереження "Муром";

- розрахунку ударних FPV-дронів та БпЛА із системою скидання засобів ураження;

- взводного опорного пункту, вогневих позицій та укриття з 20 росіянами.

  • Вранці 5 серпня в мережі писали про вибухи в районі Кримського мосту та ураження цього танкера.
  • Джерело в СБУ повідомило, що Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами підірвала російський танкер SIG, який транспортував паливо для окупаційних військ.

Читайте також: "Крен у нього великий". З'явилося ще одне відео підбитого корабля ВМФ РФ у Новоросійську

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасбудрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 