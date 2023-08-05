Військові контррозвідники Служби безпеки України за допомогою дронів-камікадзе знищили нову порцію російської техніки та піхоти. Про це повідомляє СБУ.
"Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ звільняють українську землю у контрнаступі", – йдеться у повідомленні.
Цього разу окупанти за кілька днів недорахувалися:
- двох танків;
- ЗРК "Оса";
- БМП;
- МТЛБ;
- однієї одиниці інженерної техніки;
- семи одиниць автотехніки;
- складу боєприпасів;
- комплексу відеоспостереження "Муром";
- розрахунку ударних FPV-дронів та БпЛА із системою скидання засобів ураження;
- взводного опорного пункту, вогневих позицій та укриття з 20 росіянами.
- Вранці 5 серпня в мережі писали про вибухи в районі Кримського мосту та ураження цього танкера.
- Джерело в СБУ повідомило, що Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами підірвала російський танкер SIG, який транспортував паливо для окупаційних військ.
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