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Горлівський напрямок. ЗСУ не дають росіянам зайняти висоти та б’ють по них дронами – відео видео

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05.08.2023, 16:08
Відео: 24 бригада
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Пресслужба 24 бригади імені короля Данила показала відео ударів по росіянах на Горлівському напрямку.

Військові наголосили, що на цій ділянці фронту характерний рельєф, тому контроль над панівними висотами значно впливає на ситуацію на полі бою.

"Не дати ворогу отримати перевагу на цій ділянці – задача воїнів Королівської бригади, які впевнено її виконують", – йдеться в повідомленні.

Пілоти стрілецького батальйону 24 бригади за допомогою ударних FPV-дронів "знаходять противника, хоч де він намагався сховатись".

  • 4 серпня Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ де-не-де вже прорвали першу лінію оборони й зараз зазнають певних труднощів на наступній, проміжній, оскільки там росіяни облаштували інженерні укріплення.
  • Від початку повномасштабної війни українські сили знищили близько 249 110 росіян.

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Оксана Житнюк
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