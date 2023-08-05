Пресслужба 24 бригади імені короля Данила показала відео ударів по росіянах на Горлівському напрямку.

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Військові наголосили, що на цій ділянці фронту характерний рельєф, тому контроль над панівними висотами значно впливає на ситуацію на полі бою.

"Не дати ворогу отримати перевагу на цій ділянці – задача воїнів Королівської бригади, які впевнено її виконують", – йдеться в повідомленні.

Пілоти стрілецького батальйону 24 бригади за допомогою ударних FPV-дронів "знаходять противника, хоч де він намагався сховатись".

4 серпня Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ де-не-де вже прорвали першу лінію оборони й зараз зазнають певних труднощів на наступній, проміжній, оскільки там росіяни облаштували інженерні укріплення.

Від початку повномасштабної війни українські сили знищили близько 249 110 росіян.

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