RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Втрати Росії: ЗСУ знищили 620 окупантів, 42 одиниці техніки та 32 артсистеми за добу

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 08:03
Втрати Росії: ЗСУ знищили 620 окупантів, 42 одиниці техніки та 32 артсистеми за добу - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 620 російських окупантів, 42 одиниці техніки та 32 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що на фронті сталося 36 бойових зіткнень, окупанти намагалися наступати на Запорізькому напрямку, але безуспішно.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 249 110 осіб (+620);

– танків – 4232 (+4);

– бойових броньованих машин – 8251 (+2);

– артилерійських систем – 4943 (+32);

– РСЗВ – 704;

– засобів ППО – 466;

– літаків – 315;

– гелікоптерів – 311;

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12);

– крилатих ракет – 1347;

– кораблів/катерів – 18;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30);

– спеціальної техніки – 730 (+6).

  • 4 серпня Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ де-не-де вже прорвали першу лінію оборони й зараз зазнають певних труднощів на наступній, проміжній, оскільки там росіяни облаштували інженерні укріплення.

Дивіться також Демілітаризація росіян. Армія дронів допомогла минуснути три гаубиці "Мста-Б" – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 