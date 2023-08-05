Втрати Росії: ЗСУ знищили 620 окупантів, 42 одиниці техніки та 32 артсистеми за добу

Збройні Сили України знищили 620 російських окупантів, 42 одиниці техніки та 32 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що на фронті сталося 36 бойових зіткнень, окупанти намагалися наступати на Запорізькому напрямку, але безуспішно.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 249 110 осіб (+620);

– танків – 4232 (+4);

– бойових броньованих машин – 8251 (+2);

– артилерійських систем – 4943 (+32);

– РСЗВ – 704;

– засобів ППО – 466;

– літаків – 315;

– гелікоптерів – 311;

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12);

– крилатих ракет – 1347;

– кораблів/катерів – 18;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30);

– спеціальної техніки – 730 (+6).

4 серпня Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ де-не-де вже прорвали першу лінію оборони й зараз зазнають певних труднощів на наступній, проміжній, оскільки там росіяни облаштували інженерні укріплення.

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