Безпілотник Армії дронів допоміг знищити три російські гаубиці "Мста-Б". Про це написав голова Мінцифри Михайло Федоров та опублікував відповідне відео.

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На відео зафіксовано знищення російської артилерійської зброї, зняте камерою безпілотника.

"Демілітаризація росіян продовжується – мінус три гаубиці "Мста-Б" на півдні", – написав Федоров.

Як зазначається, "Мста-Б" здатна вражати танки, засоби ППО, оборонні споруди тощо.

"Ворог щодня обстрілював українські позиції за допомогою цієї техніки", – розповів голова Мінцифри.

Він додав, що безпілотник Армії дронів допоміг виявити ціль, а потім скоригувати артилерію.

"Потужна робота бійців 131 ОРБ та 406 ОАРБ", – зазначив Федоров.

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