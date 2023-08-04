Безпілотник Армії дронів допоміг знищити три російські гаубиці "Мста-Б". Про це написав голова Мінцифри Михайло Федоров та опублікував відповідне відео.
На відео зафіксовано знищення російської артилерійської зброї, зняте камерою безпілотника.
"Демілітаризація росіян продовжується – мінус три гаубиці "Мста-Б" на півдні", – написав Федоров.
Як зазначається, "Мста-Б" здатна вражати танки, засоби ППО, оборонні споруди тощо.
"Ворог щодня обстрілював українські позиції за допомогою цієї техніки", – розповів голова Мінцифри.
Він додав, що безпілотник Армії дронів допоміг виявити ціль, а потім скоригувати артилерію.
"Потужна робота бійців 131 ОРБ та 406 ОАРБ", – зазначив Федоров.
- У липні з'явилося відео зі знищенням системою HIMARS техніки російських загарбників: 2С1 "Гвоздика", БМ-21 "Град" та 2С5 "Гіацинт-С".
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