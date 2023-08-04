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Демілітаризація росіян. Армія дронів допомогла мінуснути три гаубиці "Мста-Б" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 09:31
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Безпілотник Армії дронів допоміг знищити три російські гаубиці "Мста-Б". Про це написав голова Мінцифри Михайло Федоров та опублікував відповідне відео.

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На відео зафіксовано знищення російської артилерійської зброї, зняте камерою безпілотника.

"Демілітаризація росіян продовжується – мінус три гаубиці "Мста-Б" на півдні", – написав Федоров.

Як зазначається, "Мста-Б" здатна вражати танки, засоби ППО, оборонні споруди тощо.

"Ворог щодня обстрілював українські позиції за допомогою цієї техніки", – розповів голова Мінцифри.

Він додав, що безпілотник Армії дронів допоміг виявити ціль, а потім скоригувати артилерію.

"Потужна робота бійців 131 ОРБ та 406 ОАРБ", – зазначив Федоров.

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Наталія Медведєва
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