Беспилотник Армии дронов помог уничтожить три российские гаубицы "Мста-Б". Об этом написал глава Минцифры Михаил Федоров и опубликовал соответствующее видео.
На видео зафиксировано уничтожение российского артиллерийского вооружения, заснятое камерой беспилотника.
"Демилитаризация россиян продолжается – минус три гаубицы "Мста-Б" на юге", – написал Федоров.
Как отмечается, "Мста-Б" способна поражать танки, средства ПВО, оборонительные сооружения и т.д.
"Враг каждый день обстреливал украинские позиции с помощью этой техники", – рассказал глава Минцифры.
Он добавил, что беспилотник Армии дронов помог обнаружить цель, а затем скорректировать артиллерию.
"Мощная работа бойцов 131 ОРБ и 406 ОАРБ", – отметил Федоров.
- В июле появилось видео с уничтожением системой HIMARS техники российских захватчиков: 2С1 "Гвоздика", БМ-21 "Град" и 2С5 "Гиацинт-С".
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