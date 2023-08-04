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Демилитаризация россиян. Армия дронов помогла минуснусть три гаубицы "Мста-Б" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 09:31
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Беспилотник Армии дронов помог уничтожить три российские гаубицы "Мста-Б". Об этом написал глава Минцифры Михаил Федоров и опубликовал соответствующее видео.

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На видео зафиксировано уничтожение российского артиллерийского вооружения, заснятое камерой беспилотника.

"Демилитаризация россиян продолжается – минус три гаубицы "Мста-Б" на юге", – написал Федоров.

Как отмечается, "Мста-Б" способна поражать танки, средства ПВО, оборонительные сооружения и т.д.

"Враг каждый день обстреливал украинские позиции с помощью этой техники", – рассказал глава Минцифры.

Он добавил, что беспилотник Армии дронов помог обнаружить цель, а затем скорректировать артиллерию.

"Мощная работа бойцов 131 ОРБ и 406 ОАРБ", – отметил Федоров.

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Наталья Медведева
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войнадронМихаил Федоровмста
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