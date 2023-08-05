Генштаб: Окупанти спробували атакувати на Запорізькому напрямку – карта

Минулої доби російські окупанти намагалися атакувати на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 5 серпня.

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Як зазначається, минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Кліщіївки та Курдюмівки.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські війська успішно відбили атаки окупантів у районі Авдіївки.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки, Старомихайлівки та Красногорівки.

У Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії біля Новопокровки.

Авіація сил оборони за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська та артилерія уразили дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

4 серпня Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній, адже там росіяни облаштували інженерні укріплення.

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