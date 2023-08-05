RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Окупанти спробували атакувати на Запорізькому напрямку – карта

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 06:56
Генштаб: Окупанти спробували атакувати на Запорізькому напрямку – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти намагалися атакувати на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 5 серпня.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається, минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Кліщіївки та Курдюмівки.

Генштаб: Окупанти спробували атакувати на Запорізькому напрямку – карта

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські війська успішно відбили атаки окупантів у районі Авдіївки.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки, Старомихайлівки та Красногорівки.

Генштаб: Окупанти спробували атакувати на Запорізькому напрямку – карта

У Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії біля Новопокровки.

Генштаб: Окупанти спробували атакувати на Запорізькому напрямку – карта

Авіація сил оборони за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська та артилерія уразили дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • 4 серпня Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній, адже там росіяни облаштували інженерні укріплення.

Дивіться також: Демілітаризація росіян. Армія дронів допомогла мінуснути три гаубиці "Мста-Б" – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназведенняГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 