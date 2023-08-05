Генштаб: Оккупанты попытались атаковать на Запорожском направлении – карта

За минувшие сутки российские оккупанты пытались атаковать на Запорожском направлении. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 5 августа.

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Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают россиян в районах Клещиевки и Курдюмовки.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские войска успешно отразили атаки оккупантов в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки.

В Запорожском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия возле Новопокровки.

Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

4 августа Маляр сообщила, что на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной, так как там россияне обустроили инженерные укрепления.

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