Генштаб: Оккупанты попытались атаковать на Запорожском направлении – карта
За минувшие сутки российские оккупанты пытались атаковать на Запорожском направлении. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 5 августа.
Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.
На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают россиян в районах Клещиевки и Курдюмовки.
На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские войска успешно отразили атаки оккупантов в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки.
В Запорожском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия возле Новопокровки.
Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Ракетные войска и артиллерия поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- 4 августа Маляр сообщила, что на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной, так как там россияне обустроили инженерные укрепления.
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