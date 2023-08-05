UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Оккупанты попытались атаковать на Запорожском направлении – карта

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 06:56
Генштаб: Оккупанты попытались атаковать на Запорожском направлении – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты пытались атаковать на Запорожском направлении. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 5 августа. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают россиян в районах Клещиевки и Курдюмовки.

Генштаб: Оккупанты попытались атаковать на Запорожском направлении – карта

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские войска успешно отразили атаки оккупантов в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки.

Генштаб: Оккупанты попытались атаковать на Запорожском направлении – карта

В Запорожском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия возле Новопокровки.

Генштаб: Оккупанты попытались атаковать на Запорожском направлении – карта

Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

  • 4 августа Маляр сообщила, что на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной, так как там россияне обустроили инженерные укрепления.

Смотрите также: Демилитаризация россиян. Армия дронов помогла минуснуть три гаубицы "Мста-Б" – видео

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасводкагенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 