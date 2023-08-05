Потери России: ВСУ уничтожили 620 оккупантов, 42 единицы техники и 32 артсистемы за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов, 42 единицы техники и 32 артиллерийских системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что на фронте произошло 36 боевых столкновений, оккупанты пытались наступать на Запорожском направлении, но безуспешно.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 249 110 человек (+620);
— танков — 4232 (+4);
— боевых бронированных машин — 8251 (+2);
— артиллерийских систем — 4943 (+32);
— РСЗО — 704;
— средств ПВО — 466;
— самолетов — 315;
— вертолетов — 311;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4116 (+12);
— крылатых ракет — 1347;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 7422 (+30);
— специальной техники — 730 (+6).
- 4 августа Маляр сообщила, что на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной, так как там россияне обустроили инженерные укрепления.
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