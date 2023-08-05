"Ні в якому разі не лобові атаки". У ЗСУ озвучили відмінності тактик українців і вагнерівців

Тактика ведення бойових дій ЗСУ кардинально відрізняється від тієї, яку застосовували найманці терористичної організації Група Вагнера на Бахмутському напрямку, адже українська армія береже свій особовий склад, тому відмовляється від лобових атак. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Він зазначив, що на Бахмутському напрямку вагнерівців більше немає – найманців було знищено і "зламано їхній потенціал".

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку змінився характер бойових дій, тому що тепер наступ ведуть Сили оборони, штурмуючи позиції окупантів.

"Ми ні в якому разі не повторюємо практику Вагнера – ми зовсім по-іншому [діємо]", – сказав речник ЗСУ.

За його словами, ЗСУ роблять ставку на максимальну маневровість, інтенсивні удари по ворогу, на знищення логістики росіян.

"І ні в якому разі не лобові атаки, тому що ми бережемо свій особовий склад і з чисто людських понять, і з військових понять – тому що це наші загартовані в боях воїни", – додав Череватий.

Ввечері 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин заявив про "похід" на Москву. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

Також у Білорусь прибули вагнерівці Пригожина. В ГУР кажуть, що частина з них буде інструкторами для білоруських військових, а частина – "нервуватиме" Польщу та інші сусідні країни.

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