"Ни в коем случае не лобовые атаки". В ВСУ озвучили отличия тактик украинцев и вагнеровцев

Тактика ведения боевых действий ВСУ кардинально отличается от той, которую применяли наемники террористической организации Группа Вагнера на Бахмутском направлении, так как украинская армия бережет свой личный состав, потому отказывается от лобовых атак. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Он отметил, что на Бахмутском направлении вагнеровцев больше нет – наемники были уничтожены, и "сломан их потенциал".

По словам Череватого, на Бахмутском направлении изменился характер боевых действий, потому что теперь наступление ведут Силы обороны, штурмуя позиции оккупантов.

"Мы ни в коем случае не повторяем практику Вагнера – мы совсем по-другому [действуем]", – сказал спикер ВСУ.

По его словам, ВСУ делают ставку на максимальную маневренность, на интенсивные удары по врагу, на уничтожение логистики россиян.

"И ни в коем случае не лобовые атаки, потому что мы бережем свой личный состав и из чисто человеческих понятий, и из военных понятий – потому что это наши закаленные в боях воины", – добавил Череватый.

Вечером 23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин заявил о "походе" на Москву. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.

Также в Беларусь прибыли вагнеровцы Пригожина. В ГУР говорят, что часть из них будет инструкторами для беларуских военных, а часть будет "нервировать" Польшу и другие соседние страны.

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