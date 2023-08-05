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"Ни в коем случае не лобовые атаки". В ВСУ озвучили отличия тактик украинцев и вагнеровцев

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 18:31
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

Тактика ведения боевых действий ВСУ кардинально отличается от той, которую применяли наемники террористической организации Группа Вагнера на Бахмутском направлении, так как украинская армия бережет свой личный состав, потому отказывается от лобовых атак. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что на Бахмутском направлении вагнеровцев больше нет – наемники были уничтожены, и "сломан их потенциал".

По словам Череватого, на Бахмутском направлении изменился характер боевых действий, потому что теперь наступление ведут Силы обороны, штурмуя позиции оккупантов.

"Мы ни в коем случае не повторяем практику Вагнера – мы совсем по-другому [действуем]", – сказал спикер ВСУ.

По его словам, ВСУ делают ставку на максимальную маневренность, на интенсивные удары по врагу, на уничтожение логистики россиян.

"И ни в коем случае не лобовые атаки, потому что мы бережем свой личный состав и из чисто человеческих понятий, и из военных понятий – потому что это наши закаленные в боях воины", – добавил Череватый.

Читайте также: Бахмутское направление. Россияне пробуют атаковать, все мощнее бьют артиллерией – ВСУ

Оксана Житнюк
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