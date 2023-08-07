Генштаб: РФ атакует вблизи Купянска, Бахмута и Донецка. Пытается отбить Работино — карта
Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Работино Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Под Бахмутом украинские воины сдерживают россиян северо-восточнее Дилеевки.
В районе Донецка ВСУ не дают пройти захватчикам возле Авдеевки, Марьинки и Красногоровки.
На Запорожском направлении армия РФ пыталась наступать в районе Работино, успеха не имела.
Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, два района сосредоточения пехоты, два артиллерийских средства на позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы.
- Россияне пытаются снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.
- Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.
- На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.
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