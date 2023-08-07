Генштаб: РФ атакует вблизи Купянска, Бахмута и Донецка. Пытается отбить Работино — карта

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Работино Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений. В направлении Купянска Силы обороны отбили атаки врага восточнее Петропавловки.

Под Бахмутом украинские воины сдерживают россиян северо-восточнее Дилеевки.

В районе Донецка ВСУ не дают пройти захватчикам возле Авдеевки, Марьинки и Красногоровки.

На Запорожском направлении армия РФ пыталась наступать в районе Работино, успеха не имела.

Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, два района сосредоточения пехоты, два артиллерийских средства на позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

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