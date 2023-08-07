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Генштаб: РФ атакует вблизи Купянска, Бахмута и Донецка. Пытается отбить Работино — карта

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 06:54
Генштаб: РФ атакует вблизи Купянска, Бахмута и Донецка. Пытается отбить Работино — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Работино Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений. В направлении Купянска Силы обороны отбили атаки врага восточнее Петропавловки. 

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Под Бахмутом украинские воины сдерживают россиян северо-восточнее Дилеевки. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка ВСУ не дают пройти захватчикам возле Авдеевки, Марьинки и Красногоровки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

На Запорожском направлении армия РФ пыталась наступать в районе Работино, успеха не имела. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, два района сосредоточения пехоты, два артиллерийских средства на позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы. 

  • Россияне пытаются снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.
  • Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.
  • На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.

Читайте также: "Ни в коем случае не лобовые атаки". В ВСУ озвучили отличия тактик украинцев и вагнеровцев

Дмитрий Гриниченко
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