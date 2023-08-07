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"Шалені цифри". За тиждень РФ використала проти ЗСУ півмільйона боєприпасів – Маляр

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 21:54
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

Росіяни ще більше активізували артилерійські обстріли і використали проти ЗСУ близько 500 000 боєприпасів за тиждень. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що на південному напрямку наступ українських сил гальмується суцільним мінуванням і обстрілами з боку РФ.

"Вже протягом декількох тижнів ми фіксуємо дуже відчутне зростання кількості обстрілів на сході. Це просто шалені цифри. Якщо в понеділок я ще озвучувала цифру близько 8000 обстрілів за тиждень, то цього понеділка це вже близько 9000 за тиждень", – сказала Маляр.

Вона наголосила, що складно точно порахувати, але приблизно це десь півмільйона боєприпасів, використаних росіянами за тиждень. Минулого тижня – близько 400 000.

"Це означає, що вони намагаються цим суцільним артилерійським і мінометним вогнем зупинити наші війська", – сказала Маляр.

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Вона додала, що навіть в цих умов українські сили продовжують вести наступ, і попри те, що результати просування бувають різними, головний результат – те, що не просунувся ворог.

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Оксана Житнюк
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