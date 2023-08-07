"Шалені цифри". За тиждень РФ використала проти ЗСУ півмільйона боєприпасів – Маляр

Росіяни ще більше активізували артилерійські обстріли і використали проти ЗСУ близько 500 000 боєприпасів за тиждень. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вона зазначила, що на південному напрямку наступ українських сил гальмується суцільним мінуванням і обстрілами з боку РФ.

"Вже протягом декількох тижнів ми фіксуємо дуже відчутне зростання кількості обстрілів на сході. Це просто шалені цифри. Якщо в понеділок я ще озвучувала цифру близько 8000 обстрілів за тиждень, то цього понеділка це вже близько 9000 за тиждень", – сказала Маляр.

Вона наголосила, що складно точно порахувати, але приблизно це десь півмільйона боєприпасів, використаних росіянами за тиждень. Минулого тижня – близько 400 000.

"Це означає, що вони намагаються цим суцільним артилерійським і мінометним вогнем зупинити наші війська", – сказала Маляр.

Читайте також: Маляр: На сході, де Росія атакує, минулий тиждень був вкрай складним – карта

Вона додала, що навіть в цих умов українські сили продовжують вести наступ, і попри те, що результати просування бувають різними, головний результат – те, що не просунувся ворог.

За даними Міноборони, на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Начальник ГУР Буданов заявив, що український наступ відбувається "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється.

Читайте також: 250 000. Росію не лякають втрати, в них установка, що "жінки ще народять" – Маляр

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.