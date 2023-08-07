250 000. Росію не лякають втрати, у них установка, що "жінки ще народять" – Маляр

Владу Росії не турбує кількість людських втрат російської армії, бо в ментальності людей цієї країни закріплено висловлювання, що "жінки ще народять". Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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У контексті сьогоднішньої інформації про те, що за час повномасштабної війни ліквідовано близько 250 000 окупантів, Маляр запитали, чи є, на її думку, межа в кількості російських втрат, після перетину якої влада Кремля вирішить, що настав час закінчувати війну, тому що вона неефективна.

"З великою ймовірністю – ні. Я не думаю, що російську владу лякають їхні людські втрати, тому що їхня ментальність схвалює вислів, що "жінки ще народять". І загалом цінність людського життя в російській імперії вкрай низька", – сказав заступниця голови Міноборони Маляр.

Вона продовжила, що Росію від відкритої мобілізації може утримати невдоволення жінок, матерів та дружин цією мобілізацією, бо гинуть їхні чоловіки та діти.

"Це вже інший фактор, але також людський, який їх може зупиняти", – сказала Маляр.

Вона додала, що цивільна та військова мова сильно відрізняються одна від одної.

"І коли військові говорять про втрати на полі бою, вони зазвичай мають на увазі не тільки загиблих, а й поранених і в тому числі взятих у полон... Це означає, що вся ця сукупність людей станом зараз уже не воюватиме", – сказала заступник голови Міноборони.

Маляр наголосила, що росіяни рідко рятують поранених.

7 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ знищили понад 250 000 російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення.

Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.

На бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.

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