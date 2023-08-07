Сили оборони знищили понад 250 000 російських окупантів за час великої війни — Генштаб
Збройні Сили України знищили понад 250 000 російських окупантів із початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що загарбники наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Роботине Запорізької області.
Загальні втрати ворога становили:
— особового складу — 250240 (+540),
— танків — 4244 (+7),
— бойових броньованих машин — 8270 (+8),
— артилерійських систем — 4977 (+12),
— РСЗВ — 709 (+4)
— засобів ППО — 467 (+1),
— літаків — 315,
— вертольотів — 311,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4154 (+28),
— крилатих ракет — 1377 (+18),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7451 (+10),
— спеціальної техніки — 735 (+1).
- Росіяни намагаються знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.
- Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.
- На бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.
Читайте також: "У жодному разі не лобові атаки". У ВСУ озвучили відмінності тактик українців та вагнерівців
Коментарі