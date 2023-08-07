Сили оборони знищили понад 250 000 російських окупантів за час великої війни — Генштаб

Збройні Сили України знищили понад 250 000 російських окупантів із початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що загарбники наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Роботине Запорізької області.

Загальні втрати ворога становили:

— особового складу — 250240 (+540),

— танків — 4244 (+7),

— бойових броньованих машин — 8270 (+8),

— артилерійських систем — 4977 (+12),

— РСЗВ — 709 (+4)

— засобів ППО — 467 (+1),

— літаків — 315,

— вертольотів — 311,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4154 (+28),

— крилатих ракет — 1377 (+18),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7451 (+10),

— спеціальної техніки — 735 (+1).

Росіяни намагаються знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.

Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.

На бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.

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