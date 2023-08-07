Силы обороны уничтожили более 250 000 российских оккупантов за время большой войны
Вооруженные Силы Украины уничтожили более 250 000 российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Работино Запорожской области.
Общие потери врага составили:
— личного состава — 250240 (+540),
— танков — 4244 (+7),
— боевых бронированных машин — 8270 (+8),
— артиллерийских систем — 4977 (+12),
— РСЗО — 709 (+4),
— средств ПВО — 467 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 311,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4154 (+28),
— крылатых ракет — 1377 (+18),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7451 (+10),
— специальной техники — 735 (+1).
- Россияне пытаются снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.
- Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.
- На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.
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