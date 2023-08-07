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Силы обороны уничтожили более 250 000 российских оккупантов за время большой войны

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 08:28
Силы обороны уничтожили более 250 000 российских оккупантов за время большой войны - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили более 250 000 российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Работино Запорожской области. 

Общие потери врага составили:

— личного состава — 250240 (+540), 

— танков — 4244 (+7),

— боевых бронированных машин — 8270 (+8),

— артиллерийских систем — 4977 (+12),

— РСЗО — 709 (+4),

— средств ПВО — 467 (+1),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 311,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4154 (+28),

— крылатых ракет — 1377 (+18),

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7451 (+10),

— специальной техники — 735 (+1).

  • Россияне пытаются снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.
  • Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.
  • На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.

Читайте также: "Ни в коем случае не лобовые атаки". В ВСУ озвучили отличия тактик украинцев и вагнеровцев

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассзапорожская областьнаступлениепотеригенштаб
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