Силы обороны уничтожили более 250 000 российских оккупантов за время большой войны

Вооруженные Силы Украины уничтожили более 250 000 российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Работино Запорожской области.

Общие потери врага составили:

— личного состава — 250240 (+540),

— танков — 4244 (+7),

— боевых бронированных машин — 8270 (+8),

— артиллерийских систем — 4977 (+12),

— РСЗО — 709 (+4),

— средств ПВО — 467 (+1),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 311,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4154 (+28),

— крылатых ракет — 1377 (+18),

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7451 (+10),

— специальной техники — 735 (+1).

Россияне пытаются снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.

Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.

На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.

Читайте также: "Ни в коем случае не лобовые атаки". В ВСУ озвучили отличия тактик украинцев и вагнеровцев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.