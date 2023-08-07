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250 000. Россию не пугают потери, у них установка, что "женщины еще нарожают" – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 20:29
250 000. Россию не пугают потери, у них установка, что
Анна Маляр (Скриншот видео)

Власти России не беспокоит количество человеческих потерь российской армии, потому что в ментальности людей этой страны закреплено высказывание, что "женщины еще нарожают". Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

В контексте сегодняшней информации о том, что за время полномасштабной войны ликвидировано около 250 000 оккупантов, Маляр спросили, есть ли, по ее мнению, грань в количестве российских потерь, после пересечения которой власти Кремля, решат, что пора заканчивать войну, потому что она неэффективная.

"С большой вероятностью – нет. Я не думаю, что российскую власть пугают их человеческие потери, потому что их ментальность одобряет выражение, что "женщины еще нарожают". И в целом ценность человеческой жизни в российской империи крайне низкая", – сказала замглавы Минобороны Маляр.

Она продолжила, что Россию от открытой мобилизации может удержать недовольство женщин, матерей и жен этой мобилизацией, потому что гибнут их мужья и дети.

"Это уже другой фактор, но тоже человеческий, который их может останавливать", – сказала Маляр.

Она добавила, что гражданский и военный язык сильно отличаются друг от друга.

"И когда военные говорят о потерях на поле боя, они обычно имеют в виду не только погибших, но и раненых и в том числе взятых в плен... Это означает, что вся эта совокупность людей по состоянию на сейчас уже воевать не будет", – сказала замглавы Минобороны.

Маляр отметила, что россияне редко спасают раненых.

7 августа Генштаб сообщил, что ВСУ уничтожили более 250 000 российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

  • Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.
  • На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.

Читайте также: "Ни в коем случае не лобовые атаки". В ВСУ озвучили отличия тактик украинцев и вагнеровцев

Наталья Медведева
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