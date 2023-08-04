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Россияне впервые за долгое время попытались наступать на Запорожском направлении – карта

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 20:08
Россияне впервые за долгое время попытались наступать на Запорожском направлении – карта - Фото
Фото - ресурс оккупантов

В течение суток россияне пытались наступать в районе Новопокровки, но безуспешно. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. До этого в сводках Генштаба длительное время указывалось только то, что россияне на Запорожском направлении стоят в обороне и сосредоточиваются на недопущении продвижения ВСУ.

За сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели обстрелы.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки.

Россияне впервые за долгое время попытались наступать на Запорожском направлении – карта

На Авдеевском направлении ВСУ успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

Россияне впервые за долгое время попытались наступать на Запорожском направлении – карта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки.

Россияне впервые за долгое время попытались наступать на Запорожском направлении – карта

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Благодатного.

Россияне впервые за долгое время попытались наступать на Запорожском направлении – карта

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новопокровки.

Россияне впервые за долгое время попытались наступать на Запорожском направлении – карта

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, сообщает Генштаб.

  • Сегодня Маляр сообщила, что на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной, так как там россияне обустроили инженерные укрепления.

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Оксана Житнюк
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