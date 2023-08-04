Росіяни вперше за тривалий час спробували наступати на Запорізькому напрямку – карта

Протягом доби росіяни намагались наступати в районі Новопокровки, але безуспішно. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. До цього у зведеннях Генштабу тривалий час вказувалось тільки те, що росіяни на Запорізькому напрямку стоять в обороні та зосереджуються на недопущенні просування ЗСУ.

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Протягом доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському і Лиманському напрямках росіяни вели обстріли.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки.

На Авдіївському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомляє Генштаб.

Сьогодні Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній, адже там росіяни облаштували інженерні укріплення.

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