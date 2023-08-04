Росіяни вперше за тривалий час спробували наступати на Запорізькому напрямку – карта
Протягом доби росіяни намагались наступати в районі Новопокровки, але безуспішно. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. До цього у зведеннях Генштабу тривалий час вказувалось тільки те, що росіяни на Запорізькому напрямку стоять в обороні та зосереджуються на недопущенні просування ЗСУ.
Протягом доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень.
На Куп’янському і Лиманському напрямках росіяни вели обстріли.
На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки.
На Авдіївському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.
На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного.
На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровки.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомляє Генштаб.
- Сьогодні Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній, адже там росіяни облаштували інженерні укріплення.
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