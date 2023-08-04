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Росіяни вперше за тривалий час спробували наступати на Запорізькому напрямку – карта

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 20:08
Росіяни вперше за тривалий час спробували наступати на Запорізькому напрямку – карта - Фото
Фото - ресурс окупантів

Протягом доби росіяни намагались наступати в районі Новопокровки, але безуспішно. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. До цього у зведеннях Генштабу тривалий час вказувалось тільки те, що росіяни на Запорізькому напрямку стоять в обороні та зосереджуються на недопущенні просування ЗСУ.

Протягом доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському і Лиманському напрямках росіяни вели обстріли.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки.

Росіяни вперше за тривалий час спробували наступати на Запорізькому напрямку – карта

На Авдіївському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

Росіяни вперше за тривалий час спробували наступати на Запорізькому напрямку – карта

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.

Росіяни вперше за тривалий час спробували наступати на Запорізькому напрямку – карта

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного.

Росіяни вперше за тривалий час спробували наступати на Запорізькому напрямку – карта

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровки.

Росіяни вперше за тривалий час спробували наступати на Запорізькому напрямку – карта

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомляє Генштаб.

  • Сьогодні Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній, адже там росіяни облаштували інженерні укріплення.

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Оксана Житнюк
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війнаГенштабЗапорізька областьконтрнаступзапорізький напрямокновопокровка
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