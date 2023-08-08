Контрнаступ на півдні. Комбат 37 бригади морпіхів ЗСУ: Все йде добре, це марафон

Репортери The New York Times відвідали декілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Разом із негативними моментами (критика командування, оснащення військ та інше) вони зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і зрештою лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

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Видання нагадало, що у 2022–2023 роках дев'ять бригад загальною чисельністю 36 000 осіб пройшли від чотирьох до шести тижнів навчання за кордоном загальновійськовим боям, злагодженості ведення бойових дій. Деякі з них зазнали значних втрат на старті контрнаступу у червні, намагаючись прорвати на бронетехніці мінні поля та лінії активної оборони загарбників.

"Щонайменше одна нова бригада була настільки виснажена втратами, що була виведена з поля бою для відновлення", – зазначили у NYT.

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За словами 28-річного підполковника Олександра, командира батальйону 37 бригади морської піхоти, попри очікування у ЗМІ швидкого прориву на кшталт Харківської операції, на півдні йде важка стратегічна операція з пошуку/формування слабкої ділянки в лінії росіян.

"Я думаю, що все йде добре. <...> Багато хто думав, що це буде дуже швидко і восени ми будемо вже в Криму. Але кожен метр посадок дуже складний. Це не спринт. Це марафон", – наголосив він.

Від втрат танків та бронемашин "він відмахується", пише газета: це звичайна справа на війні, каже підполковник.

Морпіхи, з якими поговорили репортери, кажуть, що рівень втрат "не став для них шоком". Комбат Олександр розповів, наприклад, що втрати під час контрнаступу на Херсон минулого року були такими, що він був змушений тричі оновлювати склад свого підрозділу.

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Про негатив

→ Видання пише, що деякі солдати на передовій звинувачували командування у відправленні в бій новобранців та підрозділів, які не мають жодного досвіду бойових дій та необхідної злагодженості.

→ Критикується також недостатність кількох тижнів базової підготовки у країнах НАТО.

→ Різниця у досвіді та його застосуванні. Американські інструктори воювали в Афганістані та Іраку, "і ворог там не такий, як росіяни".

→ Морпіхи дякували союзникам за військову допомогу, але скаржилися, що частина західної техніки не підходить для штурмів: наприклад, американські бронеавтомобілі MaxxPro "були розроблені для боротьби з повстанцями, а не для боротьби з вогневою міццю армії".

Українські офіційні особи, коментуючи це, сказали, що іншого вибору, крім навчання новобранців, не було: "обстріляні" досвідчені війська неможливо зняти з лінії фронту і вивести їх на навчання.

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За словами заступника комбрига підполковника "Консула", в жодному разі не можна недооцінювати ворога, який "сильний і хитрий", і було помилкою думати, що контрнаступ буде швидким і легким.

Він додав, що військове командування все одно знайде слабке місце в лінії оборони росіян: "Потроху ми знайдемо місце, де шов розійдеться. Вода точить камінь, і ми робитимемо те саме, крок за кроком. Спочатку це буде невеликий струмок, а потім він перетворюється на річку".

Про активність ворога в обороні можна судити за цими цифрами: за перший тиждень серпня 2023 року Росія використала проти ЗСУ пів мільйона боєприпасів.

На початку серпня в МО заявили, що ЗСУ на півдні "місцями прорвали першу лінію оборони".

Приблизно тими ж днями росіяни вперше за довгий час спробували наступати на Запорізькому напрямі.

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