Залужний: Оборона ЗСУ стійка. В наступі – важкі бої, ініціатива на нашому боці
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він проінформував американського генерала про оборонні і наступальні дії українських сил.
Залужний наголосив, що українська армія продовжує вести як оборонні, так і наступальні операції.
"Щодо оборони. Вона стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту", – зазначив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ розповів Міллі і про український наступ: "Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці".
Також вони обговорили актуальні потреби ЗСУ в озброєнні та боєприпасах.
- За даними Міноборони, на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.
- Начальник ГУР Буданов заявив, що український наступ відбувається "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється.
Читайте також: План Залужного. Як Україна знищує військові склади в Криму та готує росіян до поразки
Коментарі