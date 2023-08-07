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Залужний: Оборона ЗСУ стійка. В наступі – важкі бої, ініціатива на нашому боці

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 19:08
Залужний: Оборона ЗСУ стійка. В наступі – важкі бої, ініціатива на нашому боці - Фото
Валерій Залужний (фото: Генштаб ЗСУ)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він проінформував американського генерала про оборонні і наступальні дії українських сил.

Залужний наголосив, що українська армія продовжує вести як оборонні, так і наступальні операції.

"Щодо оборони. Вона стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту", – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ розповів Міллі і про український наступ: "Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці".

Також вони обговорили актуальні потреби ЗСУ в озброєнні та боєприпасах.

Читайте також: План Залужного. Як Україна знищує військові склади в Криму та готує росіян до поразки

Оксана Житнюк
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війнаВалерій ЗалужнийМарк Мілліконтрнаступ
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