Производитель Taurus заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы ракет

Производитель Taurus таким образом опроверг опасения в Бундестаге насчет того, что Германия может остаться без этих ракет, если предоставит их Украине

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Немецкая компания Taurus Systems GmbH может в кратчайшие сроки запустить новое производство дальнобойных ракет Taurus, которые уже продолжительное время запрашивает Украина. Об этом заявил директор компании Йоахим Кнопф, опровергнув тем самым слова депутата Бундестага от Социал-демократической партии, члена Комитета по обороне Йоханнеса Арльта.

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Кнопф заявил: "Мы можем в кратчайшие сроки продвинуть вперед как новое производство Taurus, так и интеграцию платформы, а также капитальный ремонт запасов. Обязательное условие – заказ от клиента".

19 января сообщалось, что немецкий депутат Арльт выступил против идеи предоставления Украине Taurus, аргументируя это тем, что в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина якобы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем и пополнять запасы.

На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования Германия продолжала последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

17 января Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину дальнобойных ракет Taurus, но совместный законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.

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