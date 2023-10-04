NYT: Россияне применяют эластичную оборону, чтобы тормозить контрнаступление ВСУ

Серьезным препятствием для контрнаступления украинских войск с лета является тактика российских оккупантов, известная как эластичная оборона, пишет The New York Times. Вместо того чтобы любой ценой удерживать окопы, говорят эксперты по безопасности, опрошенные газетой, захватчики откатываются назад, запускают в свои окопы украинцев, и затем бьют по ним из всего доступного ассортимента вооружений, готовя свою контратаку.

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Вкратце, это выглядит так: захватчики отступают с переднего края на вторую линию позиций, тем самым поощряя Силы обороны продвигаться вперед и занимать оставленные позиции, – и затем наносят удар, когда противник уязвим либо во время движения по открытой местности, либо по прибытии на недавно оставленные российские окопы.

По словам собеседника-военнослужащего LIGA.net, такую же тактику россияне применяли и под Бахмутом, в частности на участке Клещеевка-Андреевка, где он воевал.

Цель – не дать украинцам фактически захватить позицию и использовать ее как плацдарм для дальнейшего наступления (как случилось с Работино в Запорожской области).

Бен Барри, старший научный сотрудник по исследованиям наземных войн в Международном институте стратегических исследований, объясняет: "Обороняющийся отступает, нанося как можно более тяжелые потери атакующим, чтобы иметь возможность подготовить свою решающую контратаку".

Другой собеседник LIGA.net из ВСУ (на южном фронте) подтверждает эти слова: "Это не новая тактика, как тут пишут, это как с июля так".

По словам Барри, эластичная защита – не новая стратегия: Советский Союз использовал ее в 1943 году в Курской битве.

"Исторически она использовалась очень успешно, но для достижения успеха требуется хорошее руководство и хорошо обученные силы, а также нанесение решающих контрударов", – уточнил научный сотрудник.

Оценить, будет ли враг использовать эластичную оборону в тот или иной день на том или ином участке, сложно без прямого доступа к российскому командованию, указывает NYT.

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