Под Вербовым в Запорожской области украинские защитники закрепляются на соответствующих рубежах, это необходимо, чтобы двигаться дальше, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Российские оккупанты стоят в обороне, иногда проводят вылазки, пытаются отбить свои позиции, рассказал он в эфире Радио Свобода.

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"Если говорить по состоянию на сейчас, о прошедших сутках, то идет наше закрепление на соответствующих рубежах. Чтобы мы могли двигаться вперед, мы должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил где-то нам во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы не было для наших наступающих войск каких-то проблем", – рассказал он.

По его словам, российские военные стоят в обороне, иногда пытаются отвлекать украинские силы от наступления своими вылазками.

Он отметил, что при вылазках оккупанты действуют небольшими группами, как правило без техники.

"Но враг пытается отбить свои позиции, то слева, то справа", – подытожил он.

Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки Силы обороны отразили российские атаки под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой, Ровнополем и Работино.

23 сентября командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.

Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

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