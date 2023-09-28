ВСУ: Россия атаковала под Бахмутом, Работино и на трех направлениях – карта
За сутки Силы обороны отразили российские атаки под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой, Ровнополем и Роботиным. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
В течение суток произошло 26 боевых столкновений, оккупанты нанесли два ракетных и 57 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины, пишут военные.
На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаку захватчиков в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении оккупанты без успеха вели наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предприняли 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.
На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку россиян в районе Ровнополя Донецкой области.
На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имели.
Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят российским войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, также украинские защитники уничтожили два разведывательных беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и шести артиллерийских средствах оккупантов.
- 27 сентября Генштаб сообщал, что оккупанты перестали наступать в районе Бахмута, но атакуют вблизи временно оккупированного Донецка и Новодаровки.
- Представитель Восточной группировки войск сообщил, что бывшие боевики террористической Группы Вагнера, вернувшиеся на войну против Украины, теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах.
- Советник главы Офиса президента заявил, что российской террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.
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