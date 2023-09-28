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ВСУ: Россия атаковала под Бахмутом, Работино и на трех направлениях – карта

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 08:30
ВСУ: Россия атаковала под Бахмутом, Работино и на трех направлениях – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны отразили российские атаки под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой, Ровнополем и Роботиным. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток произошло 26 боевых столкновений, оккупанты нанесли два ракетных и 57 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины, пишут военные.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаку захватчиков в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении оккупанты без успеха вели наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предприняли 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Марьинское направление на карте deepstate

На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку россиян в районе Ровнополя Донецкой области.

Шахтерское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имели.

Запорожское направление на карте deepstate

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят российским войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, также украинские защитники уничтожили два разведывательных беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и шести артиллерийских средствах оккупантов.

  • 27 сентября Генштаб сообщал, что оккупанты перестали наступать в районе Бахмута, но атакуют вблизи временно оккупированного Донецка и Новодаровки.
  • Представитель Восточной группировки войск сообщил, что бывшие боевики террористической Группы Вагнера, вернувшиеся на войну против Украины, теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах.
  • Советник главы Офиса президента заявил, что российской террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.

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    Артём Джерипа
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    войнагенштабконтрнаступлениенаступление ВСУ
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