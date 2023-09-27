"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото

Фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядят Бахмут и освобождены Андреевка и Клещеевка в Донецкой области в результате войны России против Украины.
"Есть вещи, комментировать которые не просто тяжело. Ты как будто теряешь возможность речи. В голове и сердце просто теплых эмоций. Ярость. Боль. Ненависть. Жажда мести", – написали авторы.
На первой-пятой фото – город Бахмут.
"То, что от него осталось. Сплошная руина. Города больше не существует", – подписали фотографы.
С шестой по девятую фотографию снята Клещеевка.
"Один из важнейших флангов Бахмута. Если присмотреться, на пятом фото видно, как на фоне разрушенной церкви развевается украинский флаг", – отмечают Либеровы.
На 10 фото Андреевка и окрестности.
"Земля как решето", – комментируют авторы.
Они отмечают, что украинские силы продвигаются и отвоюют "каждый миллиметр своей земли", однако предстоит много лет тяжелой работы.
"Что-то обязательно отстроится. А что-то, как маленькие села, которые вы видите с шестого по 10 фото… К сожалению, у нас нет ответа на этот вопрос. Не толерируйте врага. Помните, кто это сделал с нами. Потому что иначе наши дети будут проходить через то же, что и мы", – написали фотографы.
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