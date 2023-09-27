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27.09.2023, 21:30

"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото

Цей матеріал також доступний українською
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"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото
"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото
"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото"Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас – десять фото

Фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядят Бахмут и освобождены Андреевка и Клещеевка в Донецкой области в результате войны России против Украины.

"Есть вещи, комментировать которые не просто тяжело. Ты как будто теряешь возможность речи. В голове и сердце просто теплых эмоций. Ярость. Боль. Ненависть. Жажда мести", – написали авторы.

На первой-пятой фото – город Бахмут.

"То, что от него осталось. Сплошная руина. Города больше не существует", – подписали фотографы.

С шестой по девятую фотографию снята Клещеевка.

"Один из важнейших флангов Бахмута. Если присмотреться, на пятом фото видно, как на фоне разрушенной церкви развевается украинский флаг", – отмечают Либеровы.

На 10 фото Андреевка и окрестности.

"Земля как решето", – комментируют авторы.

Они отмечают, что украинские силы продвигаются и отвоюют "каждый миллиметр своей земли", однако предстоит много лет тяжелой работы.

"Что-то обязательно отстроится. А что-то, как маленькие села, которые вы видите с шестого по 10 фото… К сожалению, у нас нет ответа на этот вопрос. Не толерируйте врага. Помните, кто это сделал с нами. Потому что иначе наши дети будут проходить через то же, что и мы", – написали фотографы.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
  • 17 сентября 80-го отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку близ Андреевки.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины собираются освободить Бахмут и еще два города.

Читайте также: У Зеленского отреагировали на возвращение вагнеровцев под Бахмут: Ненадолго затыкают дыру

Артём Джерипа
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Теги: война, бахмут, андреевка, Клещеевка, Либеровы
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