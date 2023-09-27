У Зеленского отреагировали на возвращение вагнеровцев под Бахмут: Ненадолго затыкают дыру

Российской террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, это необходимо, чтобы ненадолго перекрыть новости об успехах Сил обороны на этом направлении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Относительно "возвращения ЧВК "Вагнер" на Бахмутское направление". Запомните: никакой ЧВК "Вагнер" больше не существует. Она закончилась вместе с ликвидацией [вожаков вагнеровцев. – Ред.] Пригожина и Уткина, рейдерством структуры группой [министра обороны РФ] Шойгу – [главы Генштаба РФ] Герасимова и зачисткой руководящего состава организации", – написал он.

По словам Подоляка, сегодня существуют только бывшие боевики террористической Группы Вагнера, подавшиеся "кто куда": в Африку, в гражданско-криминальную жизнь регионов РФ, или подписали контракт с Минобороны оккупантов и согласились "сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на Бахмутском направлении".

Поэтому "медийный" эффект от возвращения бывших вагнеровцев под Бахмут больше, чем его реальное значение, отметил он.

"А цель этого только одна: ненадолго попытаться перекрыть новости об освобождении Клещеевки и Андреевки украинской армией и уничтожении основных боеспособных российских формирований на этом направлении", – подытожил советник главы ОП.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ подтвердил, что вагнеровцы вернулись на Бахмутское направление: в основном вагнеровцы сейчас идут на определенные должности или в инструкторы и особой угрозы уже несут.

23 сентября о возвращении вагнеровцев под Бахмут в составе нового подразделения под новой вывеской и с командованием Андрея "Седого" Трошева писали z-каналы оккупантов, утверждая, что туда едут боевики, которые "откололись" от организации после бунта Пригожина.

Один из бойцов ВСУ подтвердил, что вагнеровцы быстро сменили командиров и вернулись на позиции под Бахмутом в Донецкой области.

Читайте также: В Бахмуте РФ потеряла более 20 000 убитыми. Мы их добиваем, главная задача выполнена

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.