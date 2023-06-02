ВСУ: В Бахмуте РФ потеряла более 20 000 убитыми. Мы их добиваем, главная задача выполнена

За время боев за Бахмут российские оккупанты точно потеряли более 20 000 убитыми. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Силы обороны "догоняют" врага огнем в Бахмуте.

"Город не имеет никакого стратегического значения. Реклама Пригожина о сверхдостижениях нивелируется невероятными потерями, которые они понесли, — от 60 000 до 100 000 убитыми и ранеными", — сказал Череватый.

Он отметил, что все аналитики сходятся во мнении, что убитыми в Бахмуте противник точно потерял больше 20 000 человек.

"Это огромное число для районного центра. Мы сделали главное — выбили Вагнер, заставили его сбежать. Регуляры не очень хотят туда заходить, так как знают, что было с их предшественниками", — заявил спикер ВСУ.

Ранее Череватый заявил, что оккупанты из регулярных частей, которые заходят в Бахмут, "в ужасе" от ветеранов бригады "Азов", из которых сформирован костяк 3 отдельной штурмовой бригады.

В Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.

По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.

В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу.

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