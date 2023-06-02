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ВСУ: В Бахмуте РФ потеряла более 20 000 убитыми. Мы их добиваем, главная задача выполнена

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 10:46
ВСУ: В Бахмуте РФ потеряла более 20 000 убитыми. Мы их добиваем, главная задача выполнена - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

За время боев за Бахмут российские оккупанты точно потеряли более 20 000 убитыми. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, Силы обороны "догоняют" врага огнем в Бахмуте.

"Город не имеет никакого стратегического значения. Реклама Пригожина о сверхдостижениях нивелируется невероятными потерями, которые они понесли, — от 60 000 до 100 000 убитыми и ранеными", — сказал Череватый.

Он отметил, что все аналитики сходятся во мнении, что убитыми в Бахмуте противник точно потерял больше 20 000 человек. 

"Это огромное число для районного центра. Мы сделали главное — выбили Вагнер, заставили его сбежать. Регуляры не очень хотят туда заходить, так как знают, что было с их предшественниками", — заявил спикер ВСУ.

Ранее Череватый заявил, что оккупанты из регулярных частей, которые заходят в Бахмут, "в ужасе" от ветеранов бригады "Азов", из которых сформирован костяк 3 отдельной штурмовой бригады.

  • В Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
  • По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
  • В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу. 

Читайте также: Спикер ВСУ: Бравурные заявления Пригожина – латентная капитуляция, он бежит из Бахмута

Дмитрий Гриниченко
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