ЗСУ: У Бахмуті РФ втратила більше 20 000 убитими. Ми їх добиваємо, головне завдання виконано
За час боїв за Бахмут російські окупанти точно втратили понад 20 000 убитих. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.
За його словами, Сили оборони "наздоганяють" ворога вогнем у Бахмуті.
"Місто не має жодного стратегічного значення. Реклама Пригожина про наддосягнення нівелюється неймовірними втратами, яких вони зазнали, — від 60 000 до 100 000 вбитими і пораненими", — сказав Череватий.
Він зазначив, що всі аналітики сходяться на думці, що вбитими в Бахмуті противник точно втратив понад 20 000 людей.
"Це величезна кількість для районного центру. Ми зробили головне — вибили Вагнер, змусили його втекти. Регуляри не дуже хочуть туди заходити, оскільки знають, що було з їхніми попередниками", — заявив речник ЗСУ.
Раніше спікер ЗСУ Череватий заявив, що окупанти з регулярних частин, які заходять до Бахмута, "в жаху" від ветеранів бригади "Азов", з яких сформовано кістяк 3 окремої штурмової бригади.
- Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
- За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
- В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу.
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