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ЗСУ: У Бахмуті РФ втратила більше 20 000 убитими. Ми їх добиваємо, головне завдання виконано

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 10:46
ЗСУ: У Бахмуті РФ втратила більше 20 000 убитими. Ми їх добиваємо, головне завдання виконано - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"/Facebook)

За час боїв за Бахмут російські окупанти точно втратили понад 20 000 убитих. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Сили оборони "наздоганяють" ворога вогнем у Бахмуті.

"Місто не має жодного стратегічного значення. Реклама Пригожина про наддосягнення нівелюється неймовірними втратами, яких вони зазнали, — від 60 000 до 100 000 вбитими і пораненими", — сказав Череватий.

Він зазначив, що всі аналітики сходяться на думці, що вбитими в Бахмуті противник точно втратив понад 20 000 людей.

"Це величезна кількість для районного центру. Ми зробили головне — вибили Вагнер, змусили його втекти. Регуляри не дуже хочуть туди заходити, оскільки знають, що було з їхніми попередниками", — заявив речник ЗСУ.

Раніше спікер ЗСУ Череватий заявив, що окупанти з регулярних частин, які заходять до Бахмута, "в жаху" від ветеранів бригади "Азов", з яких сформовано кістяк 3 окремої штурмової бригади.

  • Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
  • В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу. 

Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він тікає з Бахмута

Дмитро Гриниченко
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